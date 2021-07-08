В Евросоюзе готовы обсудить с Россией взаимное признание ковид-сертификатов

В Евросоюзе и странах Шенгенской зоны с 1 июля начала действовать система ковид-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим гражданам, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

Брюссель предложил России обсудить возможность присоединения к европейской системе сертификатов о прививках против COVID-19. Об этом, по данным РИА «Новости», сообщил во время брифинга в четверг, 8 июля, посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. В Кремле предложение поприветствовали.

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«Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники», — цитирует РИА «Новости» заявление Эдерера на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС. По словам дипломата, еще рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей между странами.

В Евросоюзе и странах Шенгенской зоны с 1 июля начала действовать система ковид-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим гражданам, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Обладатели таких «санитарных паспортов» освобождаются от обязанности соблюдать карантин при пересечении границы, могут посещать массовые мероприятия.

В Кремле поприветствовали идею Евросоюза о взаимном признании ковид-сертификатов. «Это заявление посла очень примечательно и очень положительно», — ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос «Коммерсант-ФМ». Также он выразил надежду на то, что в скором времени в Евросоюзе одобрят российскую вакцину «Спутник V».

Европейские страны выдают ковид-сертификаты только гражданам, привитым вакцинами, признанными Европейским агентством лекарственных средств и в некоторых случаях — ВОЗ. Единого механизма признания ковид-паспортов, выданных в третьих странах, пока не предусмотрено. Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена в Евросоюзе.

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