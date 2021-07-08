«Очередной выстрел в ногу»: Посол ЕС в России прокомментировал новый закон о маркировке шампанского

Евросоюз очень обеспокоен поправками в российское законодательство, касающимися маркировки шампанского и рассматривает их как «недобросовестное эмбарго».

Евросоюз очень обеспокоен поправками в российское законодательство, касающимися маркировки шампанского, и рассматривает их как «недобросовестное эмбарго». Об этом в четверг, 8 июля, сообщил во время брифинга посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

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«Европейский союз очень обеспокоен недавними поправками в нормативно-правовое урегулирование виноградарства в Российской Федерации. Я как посол Евросоюза в России считаю, что это произошло в контексте недобросовестного эмбарго против Евросоюза», — цитирует ответ дипломата на вопрос о новых требованиях к маркировке шампанского агентство «Интерфакс».

По его словам, общий объем потерь для российских потребителей от продуктового эмбарго уже составляет 445 млрд рублей в год. «Каждый российский гражданин от этого пострадает», — добавил Эдерер, назвав подписанные президентом Путиным поправки «очередным выстрелом в ногу».

2 июля Владимир Путин подписал поправки к Федеральному закону № 171 «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым, термин «шампанское» можно будет использовать только в отношении продукции, произведенной на территории России, а вина из французского региона Шампань экспортерам придется перерегистрировать в «игристое вино».

Закон вызвал резкую критику французских производителей. «Комитет Шампани», объединяющий виноделов региона и дома-производители шампанского, обратился к французским и европейским властям с просьбой повлиять на Россию для изменения этого неприемлемого закона. А глава МИД Франции пригрозил обжаловать эту норму в ВТО.

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