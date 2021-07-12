Илья Яшин ушел с поста главы Красносельского района Москвы

Илья Яшин написал заявление о сложении с себя полномочий главы Красносельского района Москвы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Российский оппозиционер объяснил свое решение усилением давления со стороны прокуратуры.

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В понедельник, 12 июля, на своем аккаунте в Facebook глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер Илья Яшин объявил о сложении своих полномочий.

Он напомнил, что суд на три года лишил его права участия в выборах в связи с обвинениями в причастности к экстремистской деятельности (за поддержку Алексея Навального). «Мои адвокаты обжаловали это решение. Дойдем и до Конституционного суда РФ, и до Европейского суда по правам человека. При этом я понимаю: найти правду в российском суде невозможно, а разбирательство в ЕСПЧ займет долгие годы. Дорога на выборы для меня фактически закрыта», — констатировал он.

По его словам, после решения суда «усилилось давление на муниципалитет Красносельского района», который он возглавляет с 2017 года. Бухгалтерия и его аппарат постоянно попадают под проверки прокуратуры, а сотрудникам регулярно приходится отвечать на запросы силовиков. Согласно высказанному Яшиным предположению, прокуратура выполняет политический заказ.

Как написал Яшин в Facebook, он намерен остаться рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. «Я бы не хотел оставлять после себя руины. Мне кажется важным вывести из-под удара муниципалитет и сохранить для моей команды шанс победить на следующих муниципальных выборах, которые состоятся осенью 2022 года», — написал политик. Покидать Россию оппозиционер не собирается. На пост нового главы района, который будет избираться 27 июля, его команда выдвинет Елену Котёночкину.

В конце июня Мосгоризбирком не допустил Илью Яшина на довыборы в Мосгордуму, сославшись на его связь со структурами Алексея Навального, которые признаны «экстремистскими».

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