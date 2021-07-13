В Москве отстраняют от работы непривитых сотрудников метро и водителей трамваев

Мосгортранс начал отстранять от работы невакцинированных водителей трамваев и сотрудников метрополитена. Они собираются судиться. Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта подаст коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу. Об этом на круглом столе КПРФ в Госдуме заявил председатель профсоюза Юрий Дашков, сообщают «Открытые медиа».

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Как пояснили участники круглого стола, Мосгортранс перестал допускать к работе без оплаты пропущенных по этой причине рабочих смен сотрудников, которые отказались подписать обязательство о вакцинации в одном из приложений к трудовому договору.

По словам Дашкова, с жалобами на такие действия работодателя в профсоюз обратились 10 человек. «На самом деле их больше, хотя и отстранять собирались только с 15-го июля», — подчеркнул Дашков.

По его словам, сейчас юристы КПРФ и пострадавшие от действий Мосгортранса сотрудники разрабатывают план защиты своих прав, который включает и подачу заявлений в суд.

В свою очередь, Мосгортранс опубликовал в своем телеграм-канале опровержение, в котором, впрочем, речь идет не об отстранении от работы без оплаты, а об увольнениях тех сотрудников, кто получил медицинские справки о наличии противопоказаний для вакцинации.

«Для нас нет ничего важнее здоровья наших сотрудников и пассажиров. Поэтому мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и Указа Мэра Москвы от 16.06.2021. Сейчас вакцинировано почти 70% сотрудников транспортных предприятий, включая всех руководителей и авторов этого канала.

При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом — не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке», — говорится в сообщении Мосгортранса.

Между тем, сообщения об отстранении в Мосгортрансе сотрудников, отказавшихся от вакцинации, подтвердил и глава независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев. По его словам, к ним обратились за помощью четыре непривитых сотрудника метро, которых отстранили от работы без сохранения зарплаты. Один из них не смог привиться из-за противопоказаний, остальные отказались по собственному желанию. Теперь, как отметил Гостев, они намерены идти в суд.

В начале мая в Москве начали массово увольнять сотрудников, фамилии которых оказались в утекшей в интернет базе сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. В июне бывшие сотрудники, лишившиеся работы в связи со своими политическими взглядами, подали в суды 42 иска. В них истцы требуют восстановления на работе, а также компенсации морального ущерба — в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Рассмотрение первых исков по существу уже началось, однако судебных решений ни по одному из них пока не принято.

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