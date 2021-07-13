ЕСПЧ осудил Россию за невозможность для гей-пар оформить свои отношения

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 13 июля, осудил Россию за то, что она не предоставляет однополым парам никакой легальной возможности оформить свои отношения: ни в виде брака, ни в любой другой форме. Это нарушение Европейской конвенции по правам человека, говорится в постановлении ЕСПЧ.

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Жалобу в ЕСПЧ подали три российские однополые пары, заявившие о существующей в России дискриминации. Они обращались с заявлениями об оформлении отношений в ЗАГСы, где им отказали. Попытки добиться отмены этих решений в российских судах не увенчались успехом.

В своем постановлении ЕСПЧ ссылается на статью 8 Европейской конвенции — о праве на уважение частной и семейной жизни. Как поясняет суд в Страсбурге, восьмая статья напрямую не обязывает государства официально признавать однополые союзы. Однако эта статья подразумевает поиск «справедливого баланса» между интересами однополых пар и общества в целом.

Как указывает ЕСПЧ, отсутствие возможности для однополых пар официально оформить отношения в России «создает конфликт между социальной реальностью заявителей и (российским) законодательством».

При этом суд отклонил довод российского правительства о том, что в России однополые союзы не регистрируются в интересах общества в целом. «По поводу аргумента о том, что большинство россиян не одобряют союзы между людьми одного пола, Суд повторяет, что доступ меньшинств к правам не может зависеть от одобрения большинства», — подчеркивает ЕСПЧ.

«Что касается однополых пар, Суд повторяет, что они способны — в той же мере что и разнополые пары — вступать в отношения, с необходимостью официального признания и защиты их отношений», — говорится в пресс-релизе.

Как подчеркивает суд в Страсбурге, речь может идти не только о браке, но и о других формах официальной регистрации отношений. В этом случае, как указывает ЕСПЧ, регистрация однополых союзов «не вступала бы в конфликт ни с „традиционной концепцией брака“, превалирующей в России, ни с мнениями большинства, на которые ссылается правительство, поскольку эти мнения — против однополых браков, а не других форм юридического признания».

Постановление было принято палатой ЕСПЧ в составе семи судей (из Бельгии, Кипра, России, Испании, Германии, Эстонии и Швейцарии). В течение трех месяцев каждая из сторон может потребовать направить его на рассмотрение Большой палаты, которая выносит окончательные постановления. Если требование об передаче дела в Большую палату будет отклонено, нынешнее постановление станет окончательным.

Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязанность исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил приоритет Конституции над международным правом. Кроме того, в законе «О международных договорах РФ» говорится, что Конституционный суд РФ теперь решает вопрос о возможности исполнения решений международных судов, если они «противоречат основам публичного правопорядка РФ».

В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий административную ответственность за «гей-пропаганду» среди детей. Этот закон используют в России для запрета гей-прайдов и демонстрации символики ЛГБТ. По закону о «гей-пропаганде» несколько штрафов назначили, например, художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой (которую преследуют еще и уголовно за абстрактные рисунки женского тела). ЕСПЧ в 2017 году признал этот закон 2013 года дискриминационным. Поправки к российской Конституции, принятые в 2020 году, закрепляют в Основном законе определение брака как союза мужчины и женщины.

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