Суд обязал издание «Важные истории» опровергнуть часть расследования о покупке «Роснефтью» акций Pirelli

Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу госкомпании «Роснефть» по ее иску к «Важным историям» и автору издания Роману Шлейнову. Согласно решению, издание обязано удалить фрагменты опубликованного ранее расследования о покупке нефтяной компанией доли в итальянской шинной компании Pirelli. А также опубликовать опровержение. Об этом пишут сами «Важные истории».

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При этом издание подчеркивает, что его адвокаты предоставили суду все документы, подтверждающие достоверность опубликованной в расследовании информации, и напомнило, что закон «освобождает журналистов от ответственности при ссылках на информагентства и официальные документы компаний», показав скриншоты сообщений российских государственных информагентств о покупке «Роснефтью» доли в Pirelli.

Тем не менее, суд встал на сторону госкомпании. Теперь «Важные истории» собираются обжаловать это решение.

Как пояснил автор оспоренного в суде расследования Роман Шлейнов в интервью телеканалу «Дождь», «Важные истории» предоставили суду нотариально заверенные и переведенные отчеты Pirelli, в которых сказано, что компанию-покупателя доли в Pirelli «контролировала „Роснефть“». В ответ, по словам Шлейнова, представители «Роснефти» заявили, что материалы Pirelli «противоречивы и на них ссылаться нельзя», а также что российские государственные агентства сообщали недостоверную информацию о сделке.

Поводом для судебного иска против издания стал материал под названием «Танцовщица для „Роснефти“. Кто получил купленную для нефтяной госкомпании долю в итальянском шинном гиганте Pirelli и при чем здесь хореография». В нем утверждалось, что акции Pirelli стоимость 553 миллиона евро перешли к людям, близким к руководству российской компании, а в схему покупки оказались вовлечены «странные и далекие от бизнеса персонажи», в частности, компания, созданная учительницей танцев из Москвы Айей Беловой, чей отец — Сергей Белов — был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти».

Судебные иски с требованием опровергнуть информацию, полученную из официальных документов и сообщений информагентств «Роснефть» подала также к радиостанции «Эхо Москвы» и американскому информационному агентству Bloomberg.

Ранее «Роснефть» уже много раз судилась с различными российскими СМИ.

Так 30 июня Арбитражный суд удовлетворил иск «Роснефти» к телеканалу «Дождь», в котором компания требовала опровергнуть слова эксперта по нефтяному рынку Михаила Крутихина. Речь шла о фрагменте вечерних новостей телеканала, в котором эксперт назвал «туфтой» заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина, что «Роснефть» единственная в мире среди нефтяных компаний закончила год с прибылью.

В мае 2020 года, когда «Роснефть» в суде потребовала у РБК 43 миллиарда рублей из-за материала под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Впрочем, в июле того же года компания отозвала иск.

В 2016 году газета «Ведомости» сообщила, что Сечин приобрел земельный участок вблизи санатория «Барвиха», который принадлежит Управлению делами президента России. Тогда глава «Роснефти» через суд потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить остатки тиража газеты, имеющиеся в распоряжении редакции. Суд удовлетворил этот иск.

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