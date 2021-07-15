Шесть и пять лет условно: прокурор затребовал наказание для Майкла Калви и Филиппа Дельпаля

Прокуратура в четверг, 15 июля, запросила наказания по делу Baring Vostok: американского инвестора Майкла Калви попросили приговорить к шести годам лишения свободы условно, его партнера француза Филиппа Дельпаля — к пяти годам условного срока, а их коллег, также проходящих по делу, — к условным срокам от четырех до 5,5 лет. Требования прокуратура озвучила на заседании Мещанского суда в Москве.

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Топ-менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина попросили приговорить к пяти и 5,5 годам лишения свободы условно, бывшего руководителя Первого коллекторского бюро Максима Владимирова и бывшего главу инвестиционного направления «Восточного» Александра Цакунова — к 4,5 годам условно, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева — к четырем годам условно.

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Калви, Дельпалю и их коллегам было предъявлено обвинение по статье о хищении путем растраты (ст. 160 УК РФ — до 10 лет тюрьмы), хотя первоначально дело было заведено по статье о мошенничестве. Обвинение было переквалифицировано в декабре 2019 года. Тогда в Baring Vostok заявляли, что «следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем». Адвокаты называли смену статьи попытками следствия спасти дело, которое грозило развалиться за отсутствием состава преступления.

Обвинение строится вокруг истории с выдачей кредита в размере 2,5 млрд рублей: подконтрольный Baring Vostok банк «Восточный» предоставил средства «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), которое принадлежало фонду Калви. За кредит ПКБ расплатилось с банком акциями люксембургской компании IFTG. Следствие назвало этот кредит невозвратным, утверждая, что стоимость акций, которыми был погашен заем, была значительно ниже объема полученных средств.

Уголовное преследование Калви, Дельпаля и их коллег началось в феврале 2019 года на фоне корпоративного спора за контроль над банком «Восточный» между Baring Vostok и бизнесменом Артемом Аветисяном. Конфликт возник из-за распределения долей после слияния в один банк «Восточный» двух финансовых организаций, принадлежавших фонду Калви («Восточный экспресс») и Аветисяну («Юниаструм»). Baring Vostok стал контролирующим акционером общего банка с пакетом 52%. Аветисян получил 32% акций с опционом на почти 10%.

Никто из обвиняемых вины не признал. «Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью доказательств», — заявили в прокуратуре.

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