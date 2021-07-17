В Москве сбившую трех детей автомобилистку отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Валерию Башкирову под домашний арест в Москве до 15-го сентября. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Накануне 18-летняя Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве. Вместе с мамой и бабушкой пострадавшие дети переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, младшему из них девять месяцев и он находился в коляске. Все трое были госпитализированы. Спустя восемь часов пятилетний мальчик, получивший перелом основания черепа, скончался. Четырехлетний ребенок и младенец остаются в больнице. У них диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Женщины, с которыми были сбитые дети, также получили мелкие травмы.

Находившаяся за рулем Башкирова получила права меньше года назад и за это время, как писали СМИ, получила восемь штрафов за различные нарушения ПДД. Ее подозревали в нетрезвом вождении, однако, как сообщила в субботу Госавтоинспекция Москвы, у водителя «состояние алкогольного опьянения не установлено». По данным из этого же источника, у девушки «нарушений в области дорожного движения за предыдущий и текущий года, нет».

В отношении Валерии Башкировой возбуждено уголовное дело по 264 статье уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Поскольку анализы показали, что в момент ДТП Башкирова не была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, максимальным наказанием для нее будет пять лет лишения свободы.

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