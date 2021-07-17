В России заблокировали сайт «Чешского радио» из-за статьи 2001 года о самосожжении Яна Палаха в 1969 году

Роспотребнадзор заблокировал сайт Русской службы Radio Prague International из-за статьи 2001 года о Яне Палахе, совершившем самосожжение в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию в январе 1969 года. Сведения о блокировке появились в субботу, 17 июля, в реестре проекта «Роскомсвобода».

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При попытке открыть сайт Русской службы Radio Prague International с территории России появляется сообщение о том, что доступ заблокирован. Уточняется, что это сделано на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ведомство внесло в реестр запрещенной информации только страницу со статьей «Ян Палах и его последователи», однако заблокированным оказался весь сайт издания. Решение о блокировке было принято ведомством 17 мая, а реестр заблокированных ресурсов сайт попал 15 июля. Материал Русской службы Radio Prague International датируется 2001 годом.

20-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Ян Палах облил себя бензином и поджег на Вацлавской площади 16 января 1969 года, оставив письма с объяснением своего поступка. Спустя несколько дней молодой человек скончался в больнице. Палах стал символом протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками и до сих пор остается в Чехии национальным героем.

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