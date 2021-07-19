Майкл Калви выступил с последним словом на суде по делу Baring Vostok

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в последнем слове на суде заявил о невиновности всех фигурантов дела о растрате в банке «Восточный». Об этом передает РБК со ссылкой на своего корреспондента из зала Мещанского районного суда. Майкл Калви также отметил, что решение по делу повлияет «все российское бизнес-сообщество».

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«Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У Вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество», – заявил Калви, отметив, что решение судьи «станет символом независимости и справедливости российского правосудия».

Калви также обратил внимание, что фигурантов дела обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба». «Нет ни единого доказательства, подтверждающего выдвинутые против нас обвинения», – цитирует РБК слова Калви. Кроме этого, по словам Калви, сами представители прокуратуры заявили, что «нет ни одного свидетеля, который подтвердил наличие в наших действиях состава преступления».

Основатель Baring Vostok также выразил надежду, что «решение суда отклонить обвинение стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов». «Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привести к миллиардам долларов новых инвестиций в Россию и к тысячам новых рабочих мест», – сказал Калви.

Во время судебного заседания 15 июля прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви к шести годам лишения свободы условно по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный».

Коллегу Калви – француза Филиппа Дельпаля – обвинение попросило приговорить к пяти годам условно. Остальным пяти подсудимым государственный обвинитель Дмитрий Надысев в ходе прений сторон также предложил назначить условные сроки.

Мещанский районный суд огласит приговор 2 августа.

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