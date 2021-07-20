Атака клонов. Власть использует грязные технологии против кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского

На выборах в Законодательное собрание Петербурга в одном избирательном округе могут оказаться сразу три кандидата с одинаковыми именем и фамилией — Борис Вишневский. Среди них — настоящий Борис Вишневский, один из самых ярких депутатов петербургского парламента, представляющий партию «Яблоко». А двое других поменяли имена и фамилии совсем недавно.

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Технология эта не нова и не раз была уже опробована. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, как власти пытались выставить в качестве спойлера Евгению Ройзман, но однофамилица отказалась участвовать в спектакле.

А вот на выборах в Мосгордуму в 2019 году этот трюк удался. В одном из округов, где баллотировался оппозиционер Александр Соловьев, партия «Справедливая Россия» выставила своего Александра Соловьева. Оппозиционер с выборов был снят, а его спойлер благодаря умному голосованию Алексея Навального победил. Победа Александра Соловьева-спойлера, вероятно, была для него столь неожиданной, что после объявления результатов выборов новоизбранного депутата не могли найти двое суток. Затем он все же объявился и сообщил, что просто решил отдохнуть.

Если два года назад в Москве авторы спойлерского трюка смогли найти пусть и другого, но все же реально существующего Александра Соловьева, на сей раз в Петербурге создатели черных выборных технологий решили пойти дальше и заставили изменить фамилию и имя сразу двух людей. В избирательном бюллетене в одном из округов Петербурга могут появиться сразу три кандидата с именем и фамилией Борис Вишневский. Один из них настоящий — представитель партии «Яблоко».

Впрочем, шила в мешке не утаишь и тут же стало известно, что одного из новоявленных Вишневских зовут Виктор Быков. Он баллотируется от партии «Зелёные» и ранее работал секретарём в одном из отделений партии «Единая Россия» Другого «Вишневского» на самом деле зовут Алексей Шмелёв: по данным «Новой газеты», он работает главой отдела продаж в компании «Европроект групп».

Настоящий Борис Вишневский — руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в комментарии RFI сказал, что расценивает подобные методы борьбы, как признание своей популярности у избирателей.

«С одной стороны, это применение очень древней и, в общем, грязной политической технологии, когда намерено выставляют двойников для кандидатов, с которыми борются, чтобы отнять у них часть голосов. Но только раньше, когда это применялось, в том числе и в Петербурге, все-таки искали реальных людей с такими фамилиями или хотя бы похожими именами, желательно, чтобы они при этом еще до настоящих кандидатов располагались в бюллетене, чтобы избиратель сперва видел их фамилии, а потом уже фамилию настоящего того, с кем борются таким методом. Но такого, чтобы менять специально имя и фамилию людей на имя своего главного конкурента из „Яблока“, то есть на мое, с таким мы, честно говоря, не встречались и даже не могли предполагать. Это показывает, видимо, что все другие методы исчерпаны и никаким иным способом, они не надеются меня победить, значит, надо уже пустить в ход последнее средство — заставить своих людей поменять имя и фамилию на мое, при этом не жалеют даже достаточно статусного, хотя и не высокого уровня „единоросса“, человека, который известен в Петербурге и является главным помощником вице-спикера Законодательного собрания Петербурга Соловьева или, по крайней мере, еще недавно точно им являлся. Это все происходит от страха. Это происходит от боязни сильного конкурента и понимания, что невозможно выиграть у него честным методом. Я это воспринимаю как высокую оценку моей работы и поддержки, которую я имею у избирателей»,

— сказал настоящий Борис Вишневский.

У трех Борисов Вишневских одинаковые имена и фамилии, но разные отчества. И в этом смысле выбор человека, против которого направлена грязная технология, выглядит весьма странно — или по меньшей мере авторы этого спектакля недооценивают петербуржцев. Бориса Лазаревича Вишневского избиратели Северной столицы хорошо знают в лицо и по имени-отчеству.

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