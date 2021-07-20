В Петербурге арестованный депутат Максим Резник снялся с выборов

Оппозиционный депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, находящийся под домашним арестом по делу о марихуане, отказался от участия в выборах в городской парламент. Заявление Резника, записанное со слов его матери, команда политика опубликовала в его телеграм-канале во вторник, 20 июля.

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«Каратели не оставляют мне шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения», — сообщил Максим Резник, отметив, что следователь уже дважды отказался пускать его к нотариусу.

Партия «Яблоко» в начале июля отказалась выдвинуть кандидатуру Резника в законодательное собрание, что могло бы избавить находящегося под домашним арестом политика от процедуры сбора подписей. Тем не менее команда политика решила за короткий срок собрать пять тысяч подписей, чтобы Резник мог баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Для этого были собраны деньги и найдены волонтеры.

«Выдвижение казалось трудным, но возможным: у нас было время. Но и его отняли», — отметил Максим Резник. По его словам, сейчас не остается времени, чтобы оспорить отказ СК во встрече с нотариусом.

Как заявил оппозиционер, продолжать избирательную кампанию в сложившейся ситуации — «лишь оттягивать неизбежное». Максим Резник заявил, что, посоветовавшись с командой, решил ее прекратить.

«Убежден, что желание отомстить и любым способом не допустить меня до участия в выборах исходит лично от губернатора Беглова», — подчеркнул политик.

Он призвал своих сторонников голосовать за кандидатов, поддержанных «умным голосованием», чтобы разрушить монополию «Единой России» в петербургском парламенте.

Максим Резник — оппозиционный депутат законодательного собрания Петербурга. Он открыто поддерживал Алексея Навального, критиковал местного губернатора Александра Беглова и федеральный центр.

Резника задержали по делу о наркотиках сразу после назначения выборов в городской парламент. Оппозиционер в этом году снова собирался баллотироваться. После ареста команда Максима Резника заявила, что не собирается прекращать избирательную кампанию.

Максим Резник с 18 июня находится под домашним арестом по делу о мариухане, изъятой в квартире его дальнего родственника. СК заявляет, что собрал достаточно доказательств, чтобы вменить депутату первую часть 228–й статьи УК (незаконный оборот наркотиков). По данным следствия, Резник незаконно купил для личного употребления 18,2 г марихуаны.

Обвинения по 228-й статье Максим Резник отвергает и связывает свое преследование с политической деятельностью.

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