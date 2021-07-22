СМИ: Россия провела «успешные учения» по изоляции Рунета

Российские власти провели «успешные учения» по изоляции отечественного сегмента интернета. Как пишет РБК, специалисты проверили возможность «физического» отключения Рунета от глобальной Сети. Согласно предварительным выводам, «учения признаны успешными». Операторы связи отказались от комментариев.

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По данным РБК, авторы которого ссылаются на материалы рабочей группы «Информационная безопасность», учения прошли в июне и июле. Их точные даты неизвестны, как и то, чему именно были посвящены учения и в каком формате они состоялись.

Предполагается, что российский сегмент интернета могут изолировать в случае «внешних искажений, блокировок и других угроз». В учениях принимали участия крупнейшие российские операторы связи.

Официальные итоги учений еще не подвели, однако, как рассказали собеседники журналистов, предварительно их признали успешными. В последние несколько месяцев российские СМИ не сообщали о серьезных перебоях в работе интернета в стране.

Официально в Минцифры не подтвердили проведение учений. Однако в Роскомнадзоре информацию не опровергли, подтвердив, что по закону учения проводятся ежегодно. В 2020 г. их переносили из-за пандемии коронавируса в России — как отмечает РБК, проведение учений требует «встреч большого числа людей».

«Все слушают, видят и читают»: зачем российским властям потребовался закон о «суверенном интернете»

Проведение учений по изоляции российского сегмента интернета не стали сюрпризом для экспертов. Согласно действующему закону о «суверенном интернете», крупные операторы связи, которые владеют трансграничными каналами передачи информации, обязаны принимать в них участие ежегодно.

Первые учения по закону о «суверенном Рунете» были проведены в декабре 2019 г. Тогда в Минкомсвязи тоже заявляли об успехе, однако, как стало известно из закрытых отчетов, в действительности операторам связи не удалось отбить большинство атак (в частности, по перехвату SMS и голосовых звонков).

Закон о «суверенном интернете» был принят в 2019 году на фоне провальной блокировки Telegram в стране. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Государственной думы Андрей Луговой. По версии законодателей, главная цель изоляции Рунета — защита от внешних атак со стороны Запада. Представляя проект закона, Людмила Бокова ссылалась на «внешне-политические и террористические» угрозы.

Эксперты предупреждали, что для реализации закона потребуется значительные затраты. Сообщалось, что из бюджета на эти нужды выделено не менее 30 миллиардов рублей. Но президент России Владимир Путин в феврале 2019 года попросил не жалеть денег на обеспечение автономной работы российского интернета.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так — не будут», — приводит The Bell слова президента.

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