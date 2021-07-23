Власти РФ включили издание The Insider и еще пять журналистов в список СМИ-«иноагентов»

Минюст России в пятницу, 23 июля, включил онлайн-издание The Insider в реестр СМИ-«иностранных агентов». Список в этот день пополнился еще именами пяти журналистов.

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На сайте минюста говорится, что в список «иноагентов» внесено юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, являющееся администратором издания The Insider.

Кроме того, в список СМИ-«иноагентов» внесены пятеро журналистов: заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин, журналистки издания Софья Гройсман и Юлия Апухтина, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский и Алексей Пастернак.

Издание The Insider специализируется на журналистских расследованиях. Оно участвовало в расследовании отравления политика Алексея Навального в 2020 году. Результаты этого расследования выявили, что к покушению на Навального причастна группа сотрудников ФСБ. Позже журналисты сообщили, что оперативники ФСБ причастны к отравлениям и других лиц.

В издании The Insider заявили, что редакция продолжат работу, несмотря на статус «иноагента». «В связи с внесением The Insider в список Минюста сообщаем, что редакция продолжает работать в прежнем составе и сохранит редакционную политику. Мы и дальше продолжим знакомить наших читателей с общественно-важной информацией в полном объеме и без цензуры. В соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом», — говорится на сайте издания.

Список СМИ-«иноагентов» начал активно и быстро расширяться с весны этого года. Отныне в нем 34 пункта, причем 18 их них — это физические лица. В России СМИ-«иноагентами» признали «Голос Америки», проекты «Радио Свобода», издания «Медуза» и VTimes. Расследовательское издание «Проект» недавно признано «нежелательной» организацией.

Европейский союз осудил новый виток подавления инакомыслия и независимых СМИ в России, выразив солидарность с российским гражданским обществом.

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