Соратники Навального опубликовали расследование о бизнесе и недвижимости семьи Вячеслава Володина

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование под названием «Влюбленный в Путина миллиардер» о недвижимости и бизнесе спикера Госдумы Вячеслава Володина и его родственников. В сентябре Володин в очередной раз баллотируется в Думу — по одномандатному округу в родном Саратове, куда он летал за последний год в среднем два раза в месяц. В частности — на борту государственного самолета бизнес-класса, час эксплуатации которого обходится в 4970 евро.

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По данным расследования, действующий депутат Володин — миллиардер, тайно занимающийся крупным бизнесом, который «зарабатывает безумные деньги, которые вы не увидите в декларации». Соратники Навального также сообщили о «тайной жене» Володина, которая тоже «сказочно богата» и его 85-летней матери, которая за последние два года заработала миллиарды рублей.

В материале упоминается, что предполагаемая спутница жизни председателя Госдумы Яна Володина (Полякина) владеет недвижимостью и другим имуществом на 700 млн рублей, в том числе тысячеметровым особняком в Подмосковье рядом с дачей Володина.

А ее отцу Юрию Полякину и матери Володина Лидии Барабановой принадлежит компания «Инвест Холдинг». На эту фирму оформлена жилая и офисная недвижимость в Москве и Саратове. Расследователи выяснили, что семья Володина заработала около 5 млрд рублей на продаже земли бывшего «Московского жирового комбината» под застройку.

Кроме того, в расследовании говорится, что в Саратов в рамках своей предвыборной кампании Володин летает за счет бюджета. По подсчету авторов расследования, за последний год перелеты Володина из Москвы в Саратов и обратно налогоплательщикам обошлись в 75 млн рублей. Причем летает Володин на Falcon 7X с надписью «Россия» и российским триколором. Такими самолетами владеет управделами президента.

Falcon 7X (стоимость с оборудованием 40-60 млн долларов, производитель Dassault Aviation, Франция) — самолет бизнес-класса, способный развивать крейсерскую скорость до 0,9 Мах, имеет увеличенную дальность полета и может оставаться в воздухе более 11 часов. Согласно данным Минобороны Франции, стоимость одного часа полета такого самолета составляет 4790 евро. По данным ФБК, за последний год Володин на таком самолете летал в Саратов 17 раз, а длительность перелета самолета дальнемагистрального класса из Москвы в Саратов составляет два часа. Помимо Falcon X для полетов в Саратов использовались самолеты Sukhoi Superjet 100 и Ан-148.

Соратники Навального также указывают, что «благотворительные проекты» Вячеслава Володина в Саратове, о которых рассказывают лояльные властям телеканалы, со спикером Думы зачастую не связаны, так как деньги на них жертвуют «госкомпании и олигархи». Транснефть, ВТБ, Газпром, Сбербанк таким образом оплачивают предвыборную пиар-кампанию Володина.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и штабы Навального были признаны в России «экстремистскими организациями». Сам Навальный, вернувшийся в Россию из Германии после лечения от отравления, находится в колонии.

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