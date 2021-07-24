Экс-кандидата в президенты России Павла Грудинина не допустили до выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия исключила директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии КПРФ на предстоящих парламентских выборах. Об в субботу, 24 июля, было объявлено во время заседания ЦИК.

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ЦИК зарегистрировал 344 кандидата от КПРФ — всех, заявленных партией, за исключением Грудинина. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это решение данными, предоставленными Генпрокуратурой, о зарубежных активах бизнесмена. О наличии у Грудинина доли в офшорной компании заявила его бывшая жена.

Сам Грудинин наличие у него иностранных счетов и активов отрицает. По его словам, компания, о которой заявляла его бывшая жена, была ликвидирована еще в 2019 году. Грудинин занимал третье место в федеральном списке КПРФ на выборах в Госдуму. Ранее он участвовал в президентских выборах 2018 года и занял второе место после Путина.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Центризбирком отказал в регистрации практически всем независимым кандидатам. Многие политики, заявившие о своем намерении участвовать в выборах, оказались под уголовным преследованием или были вынуждены покинуть страну.

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