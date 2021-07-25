Падра, или Как помочь языку сопротивляться?

Раньше только артист, бард, певец пел, что «все не так ребята», а в глубине души большинство людей пребывало в полной уверенности, что все, в общем и целом, так. На концерте или на квартирнике с Высоцким — да, все не так. Но потом выходишь в слякоть или в вёдро обыденной жизни, а там, ты погляди, все идет своим чередом. Но пандемия уже второй год перелопачивала наши привычки, и теперь даже последний дурак понимает, что все не так, как надо.

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Даже болваны-любители выражения «будь проще, и к тебе потянутся», начали догадываться, что простота хуже воровства, а потому никак не помогает справиться с нашими сложными временами.

Тут пошли и нарушения с речью. Вместо слова «стыдоба» сейчас все чаще говорят «фейспалм». Многих раздражает, но всмотримся, как это, на самом-то деле, хорошо и даже прекрасно, что вместо «стыдоба» говорят «фейспалм». Да-да, конечно, обидно, что вместо родного языка пользователю приходится осваивать чужой, английский. Но что делать, если с этим языком идет к молодому человеку все самое ценное и дорогое, что производит современный мир — от американской визы или даже грин-карты до айфонов и прочих гаджетов. Давно пора привыкнуть. Но фейспалм — вещь полезная. Что такое «стыдоба», или «стыдоба берет»? Это такой «стыд», который начинаешь испытывать только после того, как увидел себя со стороны. Может, ты и не знал до сих пор, что такое «стыд», а вот теперь, глядя на себя самого чужими глазами, осознал. Как «зло» и «злоба»: отвлеченное «зло» обитает где-то там, не в нас, а вот «злоба» — это чувство, которое делает источником зла именно нас самих. Но все эти тонкости обсуждать — дело долгое. И тут на помощь приходит английский «фейспалм». Откуда он идет? Это ведь пиктограмма. Смайлик. «Рука, закрывающая лицо». «Глаза бы мои не глядели, такая стыдоба берет…» Ну, это слишком многословно. Не говорить же «закрыть лицо ладонью» — слишком телесно и слишком невнятно.

Получается — что? А вот что: русский подросток знает теперь два языка, и из одного в другой переливает запомнившуюся форму. У него (или у нее) нет отвращения, аверзии, ресентимента, он (или она) не хочет унизить, обузить, заузить, абьюзить родной язык. А хочет высказаться поточнее. Почему бы не взять картинку? Хороший ход.

Тем более, что подросток этот не слышит со стороны учительского сообщества объяснений тонкостей родного языка. В спешке живой жизни у учителя нет никакой возможности вырезать из урока минут десять для обсуждения этих самых тонкостей. На урок вязания вместо спиц вам по ошибке дали молоток и гвозди. А подростку хочется научиться вязать, и ему (или ей) надоел этот испанский стыд, эти кринжачные разговоры. Отчего в русский из английского перекочевало выражение «испанский стыд» — чувство, обратное злорадству, — обида за или на того, кто казался тебе образцовым или просто дельным человеком, — не знаю. Но вот как зацепился его частичный кратчайший синоним «кринж», об этом интересно подумать. Тоже зашло нехило. Полный набор форм — кринжачно, кринжевать. Есть довольно близкое по значению к английскому глаголу to cringe русское слово «скукожиться», сжаться, уменьшиться в размерах. И вот надо же было такому случиться, это совсем недавно редко употреблявшееся слово вдруг задышало, и даже родило неожиданное существительное «кукож»!

Чем интересен этот случай, или кейс? А заодно и такой вопрос: почему кейс так пришелся многим по душе, или так зашел? Чем он лучше слова «случай»? А вот чем — он короче и энергичнее. Поэтому не испанский стыд, а кукож. Не случай, а кейс. Не пришелся по душе, а зашел. Нынешняя двуязычная кухня русской речи полюбила не только короткие английские слова, но начала создавать или воссоздавать и свои коротышки. К слову, вспомнилось, что коротышками в одном некогда знаменитом и ценимом всеми либерально настроенными совгражданами толстом московском журнале называли короткие рецензии на книги в конце номера. Но это было давно. А сейчас, на наших глазах посыпались — как сосновые шишки при слабом ветре — сокращенные донельзя словечки: не информация, а инфа, не программа, а прога, не выходные, а выхи, не нравится, а нра: «Мну нра!» «А мну не нра!»

По ходу дела старинное «кекать» (ударить и даже убить) стали употреблять в английском значении — вместо русского похохатывать. Кекнуть — это вместо хохотнуть.

С одной стороны, весело, пусть «дешево и сердито», как говаривали с советское время, но да — по Высоцкому, «а если что дешевое, то новое, фартовое». В общем, наше дело не судить пользователей, а попытаться понять, отчего они так говорят, почему они так говорят, зачем они так говорят.

Но это легко сказать, когда находишься вне привычной речевой атмосферы, когда слушаешь с большого удаления. А как быть человеку, остающемуся внутри. Вот он (или она) читает про себя стихи, впитанные во втором или в третьем классе школы, с тех пор не забытые ни на день, хоть уж сколько над ними потешались, сколь искажений, ернических поношений испытали эти строки:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

Дальше-то, как вы помните, не дописало солнце русской поэзии. Но картина ясна, несмотря на пророческий «черный отдаленный путь».

Прочитал и даже на мгновение позабыл, о чем хотел сказать. Но нет, не забыл. Несколько дней назад услышал я от доброй коллеги Ксении Турковой слово и — не поверил прекрасной подруге по интересам. Что-то, подумалось мне, там у них, в далекой Америке, откуда Ксения следит за русской речью, совсем с дуба рухнули. Впрыснули нам заразу каку мириканску. А услышал я от Ксении Турковой словечко, которое, акацца, давно в хаду. Парусник не догонит ветра. А ветер надул в наш парус словечко, как пуля, его пробивающее. И словечко это — тоже сокращение. И словечко это — ПАДРА. Не падре, как кто-то мог бы подумать, а падра — ат падруги. Эрративная, зажатая между осторожно-двери-закрываются.

Не поверил я, старый дурак, полез смотреть. Обзвонил за тысячу четыреста рублей своих щедрых информанток и информантов, и обрел, надыбал, стяжал. Есть такое слово — ПАДРА. Как сказала мне восемнадцатилетняя информантка, слово это употребляют — внимание! — «вместо пафосного «подруга».

Другой вариант ответа:

— Ну, подруга — это слишком ответственно, полно, что ли. Не говорят же «презерватив» или, там, «президент», говорят «през», «презик». Язык стремится к экономии. Тут немного с надрывом, конечно, получается, но я слышала, что так говорят.

Так совпало, что в сообществе американских и примкнувших к ним русистов и славяноведов в тот самый день, когда я получил это разъяснение слова ПАДРА в значении «подруга, но без пафоса, хотя и с надрывом», начался спор о том, как переводить это русское выражение «с надрывом» на английский язык. Сразу скажу, не настолько я знаком с английским, чтобы дать ответ на этот вопрос. Но вот как перевести идиоматические выражение «с надрывом» на современный русский, я ведь должен знать. В собственной памяти у меня была только литературная запись — фраза из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Именно так, «с надрывом», мошенник Остап Бендер, прикинувшийся сыном лейтенанта Шмидта, объяснил, почему он пришел просить денег к представителю государства, а не к частнику, не к нэпману. Но этого единственного контекста было маловато, и полез я в корпусный словарь русского языка, где из десятков приведенных примеров выясняется подноготная нашего выражения.

«С надрывом лжи» — цитирует В. В. Розанов Ф. М. Достоевского.

У Иннокентия Анненского:

«Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества…

Тунеядцев он презирает, а когда пришлось совсем плохо, с надрывом кричит о том, что никакой-де правды нет, потому что с мозолями на руках он, честный, помирает с голоду, а жулики пьяны!»

Возможно, это «с надрывом» первым подслушал у себя в Петербурге Достоевский, а, может, и сам его придумал, но значение этого, ставшего крылатым, речения обязательно включает в себя деланность, натяжку, вымученность, ложь.

Говорить «с надрывом» значит стараться провести собеседника, рассчитывать на его некоторую глухоту, так сказать, эстетическую необразованность. У Остапа Бендера это получилось вполне — он получил за сказанное «с надрывом» слово «нэпман» свои восемь рублей.

Вот и сдается мне, что и «падра» — это, может, тоже такая фата-моргана, загадочная и обманчивая речевая падла в чадре, нарисовавшаяся в помощь молодому поколению — противоядие от похабной эпохи громких слов и гадких дел. Птица-тройка, дай ответ! Не дает ответа!

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