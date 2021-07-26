Роскомнадзор заблокировал связанные с Алексеем Навальным интернет-ресурсы

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com, сообщает в телеграме команда политика. Соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что заблокированы 49 ресурсов, связанных с Навальным и его сторонниками. Незаблокированным остается только сайт «Умного голосования», отметил Волков. Позже Роскомнадзор подтвердил блокировку ресурсов, связанных с оппозиционером.

Реклама Читать далее

В реестре Роскомнадзора говорится, что сайт navalny.com заблокирован решением Генпрокуратуры от 15 июня. Скриншот выдержки из реестра публикует «Дождь». Команда Навального опубликовала скриншот с заблокированного сайта, где говорится, что на нем содержится запрещенная в России информация.

Одной из последних публикаций на сайте navalny.com было расследование о бизнесе и недвижимости семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Леонида Волкова, заблокированы десятки ресурсов, в том числе его собственный сайт и сайт Любови Соболь, все сайты бывших региональных штабов, Альянса врачей и сайт ФБК. Он отметил, что незаблокированным остается сайт «Умного голосования».

Роскомнадзор позже подтвердил блокировку связанных с политиком интернет-ресурсов по требованию Генпрокуратуры, передает «Интерфакс». В качестве причины блокировки ведомство назвало то, что эти сайты «используются для пропаганды» организаций, призанных в России экстремистскими, и для продолжения их деятельности.

В июне Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы Навального суд по иску прокуратуры Москвы признали «экстремистскими» организациями. Всем причастным к ним запретили избираться. Сам Алексей Навальный с февраля находится в колонии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться