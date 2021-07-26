Суд направил «Сашу-шамана» на бессрочное «лечение» в медучреждение с тюремным режимом

Якутский горсуд направил шамана Александра Габышева на принудительное бессрочное «лечение» в медорганизацию с тюремным режимом, куда отправляют особо опасных преступников. Об этом русской службе RFI в понедельник, 26 июля, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

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По словам Алексея Прянишникова, в медучреждениях такого типа тюремный режим, палаты с засовами снаружи, особый надзор и повышенная численность санитаров. В такие медорганизации, по его словам, отправляют особо опасных преступников — убийц и насильников.

Как подчеркнул правозащитник, особенность таких медорганизаций — применение нейролептиков для подавления двигательных способностей. Причем психотропные препараты назначают без учета индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Якутской городской суд в своем решении не уточнил, в какое именно учреждение направят Габышева, а также срок его нахождения там. По словам Прянишникова, в таких учреждения обычно находятся по 2,5–3 года.

Суд постановил направить Габышева в медучреждение с особым надзором по уголовному делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч.2 ст. 318 УК). Дело завели после того, как дом Габышева в январе 2021 года в очередной раз штурмовали силовики, чтобы доставить шамана в больницу.

Как подчеркивает Прянишников, экспертиза ДНК, проведенная по этому делу, противоречит доводам обвинения. По версии обвинения, удар мечом пришелся по бедру омоновца, в результате чего он получил колото-резанное ранение. Однако на брюках росгвардейца выявили только следы крови Габышева. Прянишников также отмечает, что судмедэкспертиза по этому делу, проведенная по инициативе следствия, не выявила вреда здоровью для сотрудника Росгвардии.

Как указывает правозащитник, суд исключил из дела трасологическую экспертизу, проведенную дочерью замглавы якутского МВД Натальей Лебедь. А в проведении новой трасологической экспертизы отказал.

Якутский горсуд в своем решении о переводе Габышева в учреждение тюремного тмпа опирался в том числе на выводы врачебной комиссии, признавшей Габышева опасным для себя и окружающих в мае 2020 года, после того, как Габышева в первый раз насильственно доставили в больницу. Защита настаивала, что выводы комиссии основаны исключительно на политических взглядах «Саши-шамана».

До вступления решения в силу, суд постановил поместить Габышева под стражу. Как указывает Прянишников, вероятно, шамана направят в СИЗО. Защита намерена в ближайшие дни подать апелляционную жалобу в Верховный суд Якутии.

Шамана уже дважды госпитализировали через суд

В феврале 2021 года Габышева по решению суда принудительно госпитализировали в якутский психоневрологический диспансер, где он находится до сих пор. Иск с таким требованием подал сам психдиспансер. Как отмечает Прянишников, это был «более лайтовый» вариант, потому что речь не шла об уголовном деле: Габышева госпитализировали в рамках административного судопроизводства.

Как сообщал Алексей Прянишников, диспансер обосновал необходимость принудительной госпитализации тем, что Габышев «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации». Незадолго до этого шаман заявил, что вместе со своим отрядом планирует новую попытку похода в Москву для «изгнания Путина».

Это стало для Габышева уже второй принудительной госпитализацией. В прошлом году с 12 мая по 22 июля он принудительно содержался в якутском психдиспансере.

Правозащитный центр «Мемориал» признал якутского шамана политзаключенным. «Лишение свободы было применено исключительно из-за убеждений Габышева и осуществления им своих прав и свобод», — подчеркивают правозащитники.

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», предпринял несколько попыток похода в Москву для «изгнания Путина», который, по его мнению, является «демоном». Летом 2019 года поход Габышева из-за освещения СМИ получил широкую известность. Вместе с этим возросло и давление со стороны силовых структур. В октябре на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали силовики и отвезли в Якутск. На него завели уголовное дело об экстремизме. Следующий поход Габышева в Москву полиция прервала уже через пару дней после выдвижения из Якутска.

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