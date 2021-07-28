Кандидата в депутаты Анастасию Удальцову задержали перед встречей с избирателями

В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову перед встречей с избирателями

В Москве полиция задержала кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову, которая 27 июля собиралась провести встречу с избирателями. Об этом вечером во вторник сообщила сама кандидат.

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Помимо самой Удальцовой в районе Нагатинский затон, где планировалась встреча, полицейские задержали еще девять человек, сообщил муж кандидата, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

В комментарии «МБХ медиа» Анастасия Удальцова подчеркнула, что «полицейские никак не обосновали задержание», и «говорили что-то про масочный режим». Она отметила, что встреча с избирателями проходила на улице.

Удальцову доставили в отделение полиции. Поздно вечером она сообщила, что после «проведения профилактической беседы» они «вышли с товарищами из ОВД».

Политик полагает, что целью задержания было сорвать встречу с избирателями в Нагатинском затоне. Удальцова намерена писать жалобу в прокуратуру и ЦИК.

Анастасия Удальцова была зарегистрирована кандидатом в депутаты Госудмы по Нагатинскому одномандатному избирательному округу Москвы от КПРФ.

Несколько дней назад ЦИК исключила экс-кандидата в президенты Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на предстоящих парламентских выборах. Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила это данными из Генпрокуратуры о зарубежных активах политика и бизнесмена. Сам Грудинин отрицает наличие иностранных активов.

Ранее избираться в России запретили всем причастным к структурам, связанным с Алексеем Навальным, которые признали в РФ «экстремистскими».

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