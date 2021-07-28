К главному редактору The Insider и его родителям пришли с обысками

Утром 28 июля к шеф-редактору The Insider Роману Доброхотову и его родителям пришли с обыском силовики. Адвокат Доброхотова сообщила, что обыски проходят по делу о клевете из-за твита о сбитом малайзийском боинге.

Реклама Читать далее

Адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, представляющая интересы главного редактора The Insider, сообщила, что дело, по которому пришли с обыском к Роману Доброхотову возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 128.1 УК (Клевета) в апреле этого года.

По данным полиции, «неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с „дезинформацией о сбитом Боинга МН-17“ в твиттер-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov», сообщила адвокат.

Как отмечает The Insider, обыски проводятся по заявлению адвоката гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, обвинившего издание в клевете. The Insider в ноябре 2020 года писал о том, что ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получил деньги от российского министерства обороны за распространение информации о сбитом в Донбассе боинге.

Сообщается, что у Романа Доброхотова изъяли телефоны, ноутбук, планшеты, а также загранпаспорт. Главред The Insider проходит по делу в качестве свидетеля.

Несколько дней назад власти России продолжили расширять список СМИ-«иноагентов», включив туда расследовательское издание The Insider, а именно его юрлицо, зарегистрированное в Риге.

В The Insider после этого заявили, что продолжат работу, несмотря на статус «иноагента», «в соответствии с латвийскими законами и здравым смыслом». Роман Доброхотов подчеркнул, что издание не собирается маркировать свои материалы по требованию Минюста и клеить на себя ярлыки. «Мы носить колокольчик в носу и приседать не будем, наоборот — удвоим усилия», — написал он.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться