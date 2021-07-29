В России снова побит рекорд смертности от ковида, а власти рассуждают о негативном влиянии локдаунов на экономику

В России наблюдается новая вспышка COVID-19, смертность бьет новые рекорды. Санитарные власти страны, тем не менее, считают введение локдауна «неэффективной» мерой, негативно влияющей на экономику, хотя согласно научным исследованиям, жесткие карантинные меры в других странах позволили сохранить миллионы жизней.

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Локдаун оказался не самым эффективным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким утверждением выступила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на трансляции российского общества «Знание».

«Новый термин — это локдаун, и некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, а уже четыре раза», — пояснила Попова, отметив, что «раз уж приходится» вводить ограничения по четыре раза, значит, «наверное, это не самое эффективное средство».

Между тем, 29 июля в России уже в третий раз за месяц было зафиксировано рекордное количество умерших от коронавирусной инфекции — за сутки умерли 799 человек. В ВОЗ два дня назад заявили о возможности нового локдауна из-за штамма «дельта-плюс».

По словам главы Роспотребнадзора, остановка работы бизнеса и предприятий «не купирует» инфекцию, но при этом оказывает негативное влияние на экономику. При этом Попова заявила, что «в Российской Федерации есть свой алгоритм действий, система Роспотребнадзора, которая уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков». По ее словам, в борьбе с ковидом, всплеск заболеваемости которым наблюдается в России с начала июня, власти решили сосредоточить усилия на формировании коллективного иммунитета к вирусу. Для этого в Москве, Подмосковье и десятках регионов объявили обязательную вакцинацию для госслужащих, а также сотрудников сферы услуг, образования, здравоохранения и культуры.

Отметим, что Россия входит в топ стран с наименьшим числом желающих вакцинироваться (37%), а большинство выступает против обязательной вакцинации.

Между тем, ученые в Европе и США не согласны с утверждением о неэффективности локдаунов, как средства борьбы с пандемией, пусть и наносящим ощутимый ущерб экономике. Так, согласно исследованию, проведенному Имперским колледжем в Лондоне, локдауны, введенные властями в 11 европейских странах, позволили предотвратить три миллиона смертей от коронавируса. В свою очередь специалисты Пастеровского института во Франции по результатам собственного обширного исследования утверждают, что локдаун снизили число заражений в стране на 84%.

Несмотря на начавшееся к концу июля снижение числа заболевших, в Кремле эпидемиологическую ситуацию назвали «далекой от нормализации». А в нескольких регионах из-за ухудшения ситуации все-таки вернули ограничительные меры. Так, в Бурятии из-за коронавируса был введен локдаун, продлившийся с 27 июня по 11 июля. По его итогам власти отчитались о снижении нагрузки на систему здравоохранения и уменьшении госпитализаций. С 16 июля локдаун был объявлен властями Тувы, которые в качестве причины возобновления ограничений назвали «крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».

Впервые ограничительные меры, в последствии названные локдауном, были введены весной прошлого года и действовали они на всей территории страны. С 1 апреля по 12 мая 2020 года был объявлен так называемый «режим нерабочих дней». Тогда в Москве и ряде других регионов были введены строгие ограничения не только на работу различных организаций, но и на передвижение простых граждан по улицам, для чего требовался специальный пропуск.

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