Участникам митинга против карантина во Владикавказе продолжили выносить приговоры

Силовики на акции протеста против антиковидных мер во Владикавказе, 20 апреля 2020 г.

Суд вынес приговоры еще одной группе участников митинга против ковидных ограничений во Владикавказе, который прошел весной прошлого года. Еще пять человек получили реальные сроки лишения свободы, передает 28 июля «Комменсант». Приговоры были вынесены в Ростове-на-Дону.

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Суд счел пятерых мужчин виновными в участии в «массовых беспорядках» (ч.2 ст. 212 УК РФ). Доказательством вины послужили видеозапии, которые вела полиция во время протестной акции.

Пятерых протестовавших приговорили к срокам от четырех лет и девяти месяцев до шести с половиной лет колонии. Самый большой срок получил Артур Джавадян, которого признали виновным еще и в насилии к представителю власти (ч.2 ст. 318 УК РФ).

Обвиняемые признали вину только частично. Они настаивали, что их действия во время митинга можно расценивать как «хулиганство», но не как участие в «массовых беспорядках».

Несколько дней назад тот же ростовский суд вынес приговоры первой «пятерке» фигурантов дела о владикавказском митинге. Их приговорили к срокам от пяти до пяти с половиной лет колонии по 212-й статье о «массовых беспорядках».

По данным «Кавказского узла», в ростовских судах находится еще четыре дела, связанные с событиями апреля 2020 года.

Как отмечает «Коммерсант», судебные процессы по этому делу перенесли из Владикавказа в Ростов-на-Дону по просьбе генпрокуратуры, которая сочла, что обвиняемые могут оказать давление на судей в Северной Осетии.

20 апреля прошлого года около двух тысяч человек собрались на площади Свободы в центре Владикавказа на не разрешенную властями акцию протеста. Они выражали сомнение в публикуемой информации об эпидемии, жаловались на потерю работы из-за режима самоизоляции. Некоторые протестующие требовали отставки правительства и главы Северной Осетии. Демонстрантов разогнала полиция и Росгвардия. Разгон сопровождался столкновениями митингующих и силовиков. Сообщалось о пострадавших полицейских.

Следствие считает инициатором этой акции оперного певца, участника движения «граждан СССР» и «ковид-диссидента» Вадима Чельдиева. Сейчас он находится в СИЗО Новочеркасска. Ему вменяют сразу несколько статей УК, в том числе экстремизм и организацию массовых беспорядков.

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