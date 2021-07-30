«Левада-центр»: Рейтинг доверия президенту Путину снизился до 31%

31% респондентов, отвечая на вопрос «Какому из российских политиков вы доверяете?», назвали президента Владимира Путина. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

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Месяцем раньше отвечая на тот же открытый вопрос (без предложенных вариантов ответа) Владимира Путина называли 33% опрошенных. В то же время, на адресный вопрос «Одобряете ли вы деятельность президента России?» утвердительно ответили 64% респондентов, тогда как 35% заявили, что не одобряют.

В прошлом месяце деятельность Путина на посту президента одобряли 66% опрошенных. Отметим, что эта цифра выше последних официальных данных ВЦИОМа (62,8%), который в своих исследованиях задает только «закрытые» вопросы («Скажите, пожалуйста, вы доверяете или нет Владимиру Путину»).

Третий месяц подряд снижается доля россиян, считающих, что страна в целом движется по верному пути. По результатам свежего опроса, в этом убеждены 47% респондентов, против 49 и 51 процентов в июне и мае соответственно.

Владимир Путин по-прежнему остается самым популярным российским политиком. Вторую и третью строчки рейтинга с результатом в 12% делят премьер-министр Михаил Мишустин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвертом месте министр обороны Сергей Шойгу, ему доверяют 11% опрошенных. Замыкает пятерку министр иностранных дел Сергей Лавров — о доверии ему заявили 10% опрошенных «Левада центром».

Опрос был проведен 22-28 июня года по репрезентативной выборке объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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