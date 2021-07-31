Мединский возглавит комиссию по историческому просвещению для борьбы с «фальсификацией истории»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Ее руководителем назначен помощник президента России, бывший глава министерства культуры Владимир Мединский, известный своей борьбой за «правильное» освещение российской истории, чью докторскую диссертацию эксперты критиковали за ненаучность.

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Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует, что комиссия создана с целью «обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

В частности, комиссия будет заниматься координацией деятельности госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению, предупреждением попыток «фальсификации истории», а также анализом деятельности иностранных структур, «наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере».

Руководителем комиссии назначен помощник президента России, бывший глава министерства культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

За время своей работы в качестве руководителя Минкульта Мединский не раз привлекал внимание прессы и общественности именно своей борьбой за «правильное» освещение российской истории.

В частности, Мединский неоднократно настаивал на достоверности легенды о подвиге 28 панфиловцев, правдивость которой ставят под сомнение многие авторитетные специалисты, ссылаясь на данные из советских архивных документов времен Великой Отечественной войны. Тем не менее, Мединский называл эту историю «святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться». «А люди, которые это делают, — мрази конченые», — говорил он, обещая тем, кто ставит под сомнение достоверность подвига панфиловцев, вечные мучения в аду. По словам Мединского, «те, кто пытается „уязвить“ легенду лукавыми как бы „научными“ подсчетами — занимаются словоблудием».

Тем не менее большая часть научного сообщества взглядов Мединского не разделяла и в октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского докторской степени по истории, признав его докторскую диссертацию ненаучной. Президиум ВАК, несмотря на рекомендацию экспертного совета, решил не лишать Мединского степени доктора наук.

Сомнения в научности трудов Мединского не помешали ему издать серию учебников по российской и всеобщей истории, под собственной редакцией, которая быстро получила одобрение министерства просвещения России. Выход первых учебников был запланирован на конец апреля — начало мая 2021 года. В них описана мировая и российская история с древнейших времен и до сегодняшних дней. По словам, одного из авторов учебников, они призваны вписать историю России в контекст событий, происходивших в мире.

«Предотвращение искажения исторических фактов» в последние годы часто упоминается представителями высшего российского руководства, как важная, приоритетная задача. Причем к ее решению привлечены не только министерство просвещения и министерство культуры, но и правоохранительные органы. Так, 11 сентября 2020 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил о создании в ведомстве особого отделения, целью работы которого станет расследование преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, а также «предотвращение искажения исторических фактов».

1 июля 2021 г. Владимир Путин подписал закон, который ограничивает публичную дискуссию об истории Второй мировой войны — вводит запрет на отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии, а также запрет на отрицание «решающей роли советского народа в победе над фашизмом» и «гуманитарной миссии» Красной армии при освобождении стран Европы.

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