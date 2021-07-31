«Оплата лицом»: в московском метро начинают испытывать на пассажирах новый метод

Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах оплату проезда через систему распознавания лиц. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

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Призыв присоединиться к эксперименту размещен на сайте Mosmetro. «Присоединяйтесь к тестированию Face Pay — нового сервиса оплаты проезда в метро. Полностью бесконтактный способ для оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц», — призывает метрополитен своих пассажиров. Призыв завершается словами: «Вы поможете нам быстрее сделать Face Pay доступным для всех».

На первом этапе в тестировании смогут принять участие до тысячи человек, пока оно проводится только на станциях Филевской линии. Ранее, с декабря 2020-го, систему уже испытывали на сотрудниках метро.

Окончательно ввести в метро систему оплаты с помощью сканера распознавания лиц обещают до конца 2021 года, отмечает «Медуза». Все остальные способы оплаты также останутся доступными, обещают представители метрополитена.

Московский метрополитен. 10.06.2021 AP - Alexander Zemlianichenko

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