Умер легендарный декан журфака МГУ Ясен Засурский

В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский. Об этом сообщается на сайте факультета.

Реклама Читать далее

Ясен Николаевич — легендарное имя для нескольких поколений журналистов, Засурский был деканом журфака МГУ 42 года — с 1965-го по 2007-й. Затем стал президентом факультета: должность была создана специально для него.

Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий, отмечает «Новая газета».

Сообщение о его смерти на сайте журфака сначало было чрезвычайно лаконичным: «ПРОЩАЙ, УЧИТЕЛЬ… Сегодня ночью не стало Президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского. 29.10.1929 — 01.08.2021». Затем стало дополняться: «Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он – такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский – последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны...».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться