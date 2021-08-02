Более двух лет колонии: изобразившего «приступ коронавируса» в метро пранкера признали виновным

Пранкера Кароматулло Джаборова, изобразившего «приступ коронавируса» в московском метро в начале пандемии COVID-19, приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Как сообщает в понедельник, 2 августа, ТАСС, его признали виновным хулиганстве. «Сообщники» Джаборова, которые снимали происходящее на камеру, получили условные сроки.

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Гособвинение просило для Джаборова четыре года лишения свободы. Максимальное наказание за «хулиганство, совершенное группой лиц», составляет семь лет колонии.

Защита Джаборова не будет обжаловать приговор, вынесенный Пресненским судом Москвы. «Джаборов полностью признал вину», — заявил адвокат Роман Шахманов. По словам юриста, его подзащитный выйдет на свободу уже через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Уголовное дело на Кароматулло Джаборова завели в феврале 2020 года. В интернете появилось видео, на котором молодой человек падает в вагоне метро. Когда пассажиры пытаются помочь ему встать, он начинает трястись в конвульсиях. Друзья Джаборова кричат, что у него коронавирус, после чего люди разбегаются. На момент розыгрыша в Москве еще не фиксировали случаи передачи коронавируса.

Как пишет ТАСС, Джаборов под псевдонимом Kara Prank из Таджикистана работал в Москве барменом и кассиром. Следствие увидело в его действиях признаки хулиганства. Сам Джаборов извинился за свой пранк еще в марте прошлого года, назвав произошедшее шуткой.

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