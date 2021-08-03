Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы приговорил политика Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу», сообщил во вторник, 3 августа, ее адвокат Владимир Воронин. Во время оглашения приговора Соболь удалили из зала суда.

Реклама Читать далее

По словам адвоката, Любовь Соболь признана виновной в подстрекательстве к преступлению по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или создавшее такую угрозу).

Соратницу Алексея Навального приговорили к полутора годам ограничения свободы. По словам ее адвоката, речь идет о запрете на выход из дома с десяти вечера до шести утра, запрете на посещение массовых мероприятий, на выезд из Москвы и Подмосковья, а также обязанности отмечаться в инспекции три раза в месяц.

Как отметил защитник, во время оглашения приговора приставы «грубо вытолкали» Соболь из зала суда. По его словам, это произошло после того, как она начала вести видеотрансляцию.

Воронин добавил, что его подзащитной засчитали дни под домашним арестом и запретом определенных действий в срок наказания как день за день. «Считаем, что уже полгода срока наказания отбыты», — написал адвокат. Он добавил, что сегодня ей снимут электронный браслет.

Любовь Соболь в январе—апреле 2021 года была под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Приговоры по «санитарному делу» в Москве начали выносить накануне. Участника протестной акции 23 января Дани Акеля оштрафовали на сто тысяч рублей. Его обвинили в непосредственном нарушении санитарно-эпидемиологических правил (остальным фигурантам вменяют подстрекательство).

Всего в «санитарном деле» десять обвиняемых. Среди прочих — Олег Навальный, Кира Ярмыш, Мария Алехина, Люся Штейн, Анастасия Васильева, Олег Степанов. С мундепа Константина Янкаускаса сняли обвинения в июле.

«Никакие приговоры суда меня не напугают. Я все равно буду отстаивать права россиян и бороться с коррупцией», – соратница Навального Любовь Соболь. pic.twitter.com/3JrDLtBu3d — RFI на русском (@RFI_Ru) August 3, 2021

В апреле этого года Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Поводом для «квартирного дела» стал приезд Любови Соболь к месту жительства сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который, по версии, ФБК, Bellingcat, The Insider и CNN, причастен к отравлению Алексея Навального. В июне суд отклонил апелляцию Соболь, оставив приговор без изменений.

Этим летом в России все организации, связанные с Алексеем Навальным, признали «экстремистскими». Всем связанным с ними запретили участвовать в выборах. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал десятки сайтов, связанных с Алексеем Навальным. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться