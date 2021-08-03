Министр культуры Ольга Любимова назвала недопустимой цензуру театральных постановок

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что намерение Общественного совета при министерстве рассмотреть содержание театральных постановок на соответствие «стратегии национальной безопасности» частная инициатива членов этого совета.

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Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров на соответствие их стратегии национальной безопасности. С таким заявлением, как передает агентство РИА Новости, выступила министр культуры России Ольга Любимова.

При этом она подчеркнула, что считает недопустимой цензуру в отношении театральных постановок и напомнила, что это не ее личное мнение, а норма закрепленная в Конституции. «В соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры», — сказала Любимова. При этом, она все же оговорилась, что «если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку».

«Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», — сказала Любимова.

Таким образом глава Минкульта отреагировала на заявление главы общественного совета при министерстве Михаила Лермонтова, который заявил, что совет проведет слушания, в рамках которых оценит репертуар театров «в части соответствия стратегии национальной безопасности».

В своем заявлении Лермонтов подчеркнул, что в стратегии национальной безопасности, которую в начале июля утвердил президент России Владимир Путин, «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических».

В связи с этим, по мнению председателя общественного совета при Минкульте, именно «общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».

По словам Лермонтова, с вопросом о репертуарной политике театров в совет «обратилась группа товарищей». В их числе, уточнил Лермонтов, писатель Святослав Рыбас, который в конце июля опубликовал колонку в «Литературной газете» под заголовком «Толстой без защиты». В этом тексте автор, ссылаясь на стратегию национальной безопасности, заявляет, что национальная идея России — это сохранение национальной идентичности, в связи с чем необходимо обратить особенно пристальное внимание на театральный мир.

Далее автор перечисляет театральные постановки, требующие, по его мнению, пристального внимания контролирующих органов в первую очередь. В числе таковых он, в частности, упоминает оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Грэма Вика в Мариинском театре, балет «Анна Каренина» в постановке Джона Ноймайера в Большом театре и спектакль Константина Богомолова «Мушкетеры. Сага. Часть первая» в МХТ имени Чехова.

Между тем, функции контроля за содержанием театральных постановок, не дожидаясь общественников от Минкульта, взяли на себя российские силовики. Так в конце июля Следственный комитет начал проверку постановок театра «Современник». Поводом для этого стала жалоба, поступившая от ветеранских организаций, которые усмотрели оскорбление ветеранов, разжигание межнациональной розни и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли.

Как говорится на сайте Министерства культуры, Общественный совет при ведомстве является «совещательно-консультативным». Его решения носят рекомендательный характер — иными словами, фактически совет не обладает реальными полномочиями и не может контролировать содержание постановок, книг или других произведений искусства.

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