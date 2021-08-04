Лев Шлосберг обжалует свое снятие с выборов

Кандидат от партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание Псковской области намерен обжаловать решение местного избиркома, лишившего Шлосберга регистрации в качестве кандидата из-за «связей с ФБК» Алексея Навального. Об этом Шлосберг написал на страницах собственного сайта. По его словам, кроме него с выборов также был еще один кандидат из партийного списка «Яблока» на выборах в региональную думу — Николай Кузьмин.

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При этом, отметил Шлосберг, решение о снятии с региональных выборов было принято Псковским избиркомом три часа спустя после того, как Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 207 (Ховринскому) зарегистрировала его кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» и выдала удостоверение кандидата.

В своем заявлении Шлосберг выражает недоумение в связи с таким поведением избиркомов и обещает обжаловать решение Псковской избирательной комиссии.

Как пишут «Открытые медиа», избирком мотивировал свое решение тем, что установил «причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», а именно к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В свою очередь, зампредседателя псковского «Яблока» Дмитрий Пермяков предположил, что «доказательством» связей Шлосберга и ФБК, по мнению избиркома, мог быть факт задержания депутата на январском митинге в поддержку Навального. Тогда Шлосберг по решению суда был оштрафован как организатор акции, впрочем, сам депутат свою вину отрицал.

В мае был принят закон, запрещающий баллотироваться людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. Месяцем позже «экстремистской организацией» был признан ФБК.

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С тех пор регистрации в качестве кандидатов на выборах разных уровней уже были лишены около десятка оппозиционных политиков. При этом каждый раз соответствующее решение принимал избирком, тогда как закон требует в каждом конкретном случае доказывать связь конкретного кандидата с «экстремистами» в суде.

В 2015 году, после публикации расследования, посвященного гибели псковских военнослужащих в Донбассе, в газете «Псковская губерния», директором которой тогда был Шлосберг, его лишили мандата депутата Псковской областной думы. Однако год спустя Шлосберг снова избрался в региональный парламент.

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