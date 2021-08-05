В России из закона «Об охоте» убрали запрет на отстрел краснокнижных животных

Из российского федерального закона «Об охоте» исключили запрет на отстрел краснокнижных животных. Исходя из поправок, вступивших в силу с 1 августа, добывание (в том числе убийство) редких животных возможно в «исключительных случаях». В «Гринписе» опасаются, что нововведения станут стимулом «трофейной охоты» для элит, однако в WWF дополнительной угрозы для животных не усматривают. Среди инициаторов этого закона член президиума «Клуба горных охотников».

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После того, как СМИ написали, что в России разрешили в некоторых случаях убивать краснокнижных животных, Минприроды выпустило эмоциональное разъяснение. Сообщение на официальном сайте ведомства пестрит восклицательными знаками и жирным шрифтом. «Охота на краснокнижных животных в России запрещена! — заявляет министерство. — Поправки в федеральные законы, которые вступили в силу, ни в коей мере не меняют ситуацию с редкими и исчезающими видами животных: охотиться на них по-прежнему запрещено».

И далее предупреждение для журналистов: «Хотим напомнить, что убийство краснокнижного животного — уголовно наказуемо, и может караться лишением свободы до 9 лет (статья 258.1. УК РФ)! Призываем вас не вводить в заблуждение жителей и не распространять не проверенную информацию».

Незадолго до этого на журналистов обрушились с критикой в Госдуме, обвинив их в искажении смысла поправок. Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов счел новостные материалы подстрекательством к уголовному преступлению, за которое, по его словам, сесть можно на семь лет.

К слову, именно такое уголовное преступление в 2009 году совершил один из основателей «Единой России», полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Тогда это привело к трагедии с человеческими жертвами: Косопкин и еще шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-171 во время незаконной охоты. Полпред участвовал в отстреле краснокнижных архаров (алтайских горных баранов), заявили в прокуратуре два года спустя.

Поправки вступили в силу на фоне очередного охотничьего скандала с ультражестоким убийством волков (хоть и не краснокнижных). На этот раз «засветился» снова единоросс, уже бывший депутат Курганской областной думы Денис Хахалов. Из партии его исключили и досрочно лишили мандата. На Хахалова и на пятерых его сообщников завели дело по ч.2 ст. 258 о незаконной охоте. Поводом стало появившееся в соцсетях видео, где охотники давят на снегоходе еще живого волка, а затем продолжают над ним издеваться.

Что изменилось?

Но вернемся к сути нововведений. С 1 августа в России вступили поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», принятые парламентом и подписанные Путиным в декабре прошлого года. Как объясняют в Минприроды, отныне все вопросы, связанные с добычей краснокнижных животных, регулируются только законом «О животном мире» — более «базовым и общим» по сравнению с законом «Об охоте». Ведомство утверждает, что произошла «унификация законодательства»: из закона «Об охоте» просто «убрали дублирующую норму».

Но есть нюанс. Минприроды не упоминает, что из закона «Об охоте» вырезали пункт (п. 4 ст.11), который полностью запрещал отстрел животных из Красных книг, в редких случаях допускал только их отлов (не убийство). Отлов допускался, например, для научно-исследовательской деятельности или в целях акклиматизации. Теперь же в «исключительных случаях» разрешается добыча редких зверей и птиц. То есть и отлов, и отстрел. Решения об этом отданы на усмотрение Росприроднадзора.

К исключительным случаям относятся устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, мониторинг и регулирование численности, а также обеспечение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Минприроды подчеркивает, что этот перечень не менялся с 1997 года. Действительно существует отдельное постановление правительства 1997 года, разрешающее «добывание» краснокнижных видов. Но, как объясняют в «Гринписе», это постановление уже более десяти лет «перекрывалось» принятым в 2009 году федеральным законом «Об охоте» — тем самым, из которого удалили пункт о запрете на отстрел.

Что думают эксперты?

Как твердят в Минприроды, ничего страшного не произошло, ведь охота не входит в перечень исключительных случаев. Действительно не входит. Однако эксперты опасаются, что устранение полного запрета на убийство может стать стимулом «трофейной охоты». Ведь отныне, заручившись благовидным предлогом и бумагой от Росприроднадзора, краснокнижных зверей и птиц можно не только отлавливать, но и отстреливать, не нарушая федеральный закон.

«Ясно, что не каждый простой охотник получит разрешение на добывание краснокнижного барана или какого-нибудь белого медведя в научных целях. Нужно потратить много денег, найти ученых, которые согласятся такое подписать. Но для тех, у кого есть деньги и связи, это возможно», — отмечает в комментарии RFI Михаил Крейндлин из «Гринписа» — один из ведущих специалистов в природоохранном и смежном законодательстве РФ.

Однако с таким видением ситуации не согласны в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF). Там полагают, что краснокнижные животные из-за нового закона чаще гибнуть не будут. WWF ссылается на 24-ю статью обновленного закона «О животном мире», запрещающую действия, которые могут привести к гибели редких животных, сокращению их численности или нарушению среды обитания.

Организация также пишет, что добыча краснокнижных животных была возможна в редких случаях и раньше, в соответствии с правительственным постановлением 1997 года. А поскольку часть перечисленных там «исключительных случаев» (например, угроза жизни людей и распространение эпидемий) предполагают убийство животного, такой способ добычи де-факто практиковался и раньше, до новых поправок.

При этом нужно учитывать, что федеральные законы имеют более высокий юридический статус, чем правительственные постановления. Как указывает «Коммерсантъ», поскольку в федеральном законе 2009 года «Об охоте» действовал полный запрет на убийство, в случаях, предусмотренных постановлением 1997 года, можно было только отлавливать животных, не лишая их жизни. По сложившейся практике, краснокнижное животное убивали только при нападении на человека.

«Не понимаю, как можно говорить, что ничего не изменилось. Да, старая норма (1997 года) осталась, а новую (2009 года), которая перекрывала старую, отменили», — говорит Михаил Крейндлин.

Специалист указывает, что до того, как в 2009 был принят закон «Об охоте», разрешения на отстрел краснокнижных зверей в России издавались. Разрешали отстрел в том числе под видом научной деятельности, мониторинга. После принятия закона «Об охоте» попытки добиться разрешения на отстрел редких зверей продолжались, в частности со стороны «Клуба горных охотников». Членом президиума этого клуба является один из авторов нового законопроекта — заядлый охотник, депутат-единоросс Владислав Резник.

Инициатор закона — известный охотник

Зоозащитники отмечают, что российские депутаты, увлекающиеся охотой, регулярно вносят законопроекты, расширяющие возможности для собственного увлечения. Взять хотя бы недавнюю легализацию в России так называемой вольерной охоты.

Как отмечает «Новая газета», инициатор нынешних поправок Владислав Резник — пятикратный депутат Госдумы, один из самых богатых членов нижней палаты и страстный любитель охоты. Он один из самых титулованных членов «Клуба горных охотников». Резник достиг наивысшего из возможных («бриллиантового») уровня в категориях «Снежные бараны России» и «Серны мира». Именем депутата открываются списки клубного «зала славы» в категориях «Бараны мира супер 40» и «Козлы мира супер 40».

Как напоминает Михаил Крейндлин, «Клуб горных охотников» в 2016 году просил российские власти выдать несколько разрешений на добычу путоранского снежного барана, занесенного в Красную книгу РФ. Необходимость отстрела клуб объяснял «научными интересами». Для этого разработали целую научную программу. Тогдашний вице-премьер Александр Хлопонин уже поддержал клуб, но на фоне общественного резонанса в выдаче разрешений клубу отказал Росприроднадзор. Помогло то, что тогда еще действовал прямой запрет на убийство в законе «Об охоте». «Сейчас, если была бы такая научная программа, были бы основания выдать эти разрешения», — говорит эксперт российского «Гринписа».

Уже после этого депутат Владислав Резник предлагал легализовать в России «трофейную охоту», но пока это ни к чему не привело.

В биографии депутата-охотника есть и другой примечательный факт. Резник был фигурантом многолетней испанской спецоперации «Тройка» против российской мафии, находился в числе разыскиваемых. Ему вменяли среди прочего отмывание денег, полученных криминальным путем, участие в преступной группировке, финансовые махинации. Позднее ордер на его арест отозвали, а судебное разбирательство в Испании завершилось оправданием. В этом же деле фигурировали лидеры тамбовской и малышевской ОПГ, связь с которыми Резник в суде отрицал.

Что касается «Клуба горных охотников», его возглавляет Эдуард Бендерский, бывший сотрудник спецслужб и глава благотворительного фонда «Вымпел». На сайте фонда говорится, что Бендерский уволился в запас после службы в КГБ в 1994 году. По данным The Insider, Der Spiegel и Bellingcat, с Бендерским поддерживал постоянный контакт Вадим Красиков, обвиняемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

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