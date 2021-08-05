«МБХ медиа» и «Открытые медиа» объявили о закрытии после блокировки

По мнению генеральной прокуратуры, проекты были связаны с «нежелательными организациями»

«Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки» объявили о прекращении работы с 5 августа после блокировки по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом говорится в социальных сетях изданий. «На этот раз риски слишком велики», — написала в Facebook главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

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«На этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими», — написала Вероника Куцылло.

«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже», — отметила главред «МБХ медиа».

О закрытии также сообщили авторы проекта «Открытые медиа». В Telegram-канале издания отмечается, что риски для сотрудников оказались «слишком велики». Ранее РИА Новости опубликовали информацию о том, что Генпрокуратура считает «Открытые медиа» СМИ, связанным с «нежелательными организациями». Сами журналисты утверждают, что никогда не работали с запрещенными структурами, а полученный от Михаила Ходорковского пятилетний грант никогда не скрывали.

«В „Открытых медиа“ работали профессиональные журналисты — выходцы из РБК, „Коммерсанта“, „Ведомостей“, „РИА Новости“, „Дождя“ и других изданий», — говорится в telegram-канале «Открытых медиа».

Работу также прекратил проект «Правозащита Открытки», юристы которого оказывали помощь задержанным после протестов и в рамках политически мотивированных дел.

«Интерфакс» утверждает, что под запрет в России попал и сайт учрежденной Михаилом Ходорковским премии «Профессия — журналист». В 2020 году ее лауреатами стали авторы «Новой газеты», «Медиазоны», «NEXTA», «Би-би-си» и других изданий.

Напомним, о блокировке ряда проектов, связанных с Михаилом Ходорковским, стало известно вечером 4 августа. Доступ к ним на территории России ограничили по решению Генпрокуратуры без санкции суда. В ведомстве обратились к статье закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая позволяет накладывать ограничения за призывы к «массовым беспорядкам». О каких именно материалах идет речь, не сообщается.

Ранее российский Минюст уже включал в список «иностранных агентов» авторов «Открытых медиа», в том числе главного редактора Юлию Ярош. Такой статус существенно ограничивает свободу действий журналистов и обязывает их отчитываться о доходах и расходах.

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