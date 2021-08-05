Псковский избирком вернул Шлосберга и Кузьмина в избирательный список «Яблока»

Лев Шлосберг с регистрационным удостоверением кандидата на выборах в Госдуму в Москве. Фото из профиля в Facebook

Избирательная комиссия Псковской области изменила свое решение о лишении регистрации в качестве кандидатов на грядущих выборах в региональную думу Льва Шлосберга и Николая Кузьмина и вернула их в партийный список «Яблока».

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Решение о лишении Шлосберга и Кузьмина регистрации на грядущих выборах в региональное законодательное собрание тот же избирком принял накануне, мотивировав его связями кандидатов со структурами Алексея Навального, которые были признаны «экстремистскими».

Основанием для пересмотра, как следует из сообщения, стало то, что решение Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией еще не вступило в законную силу. Между тем, 4 августа это решение было признано законным, а апелляционная жалоба адвокатов ФБК оставлена без удовлетворения.

Лев Шлосберг также остается зарегистрированным кандидатом от партии «Яблоко» в Москве по Ховринскому одномандатному избирательному округу №207.

4 июня Владимир Путин подписал новый закон, запрещающий выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней людям, причастным к деятельности экстремистских организаций. 9 июня структуры Алексея Навального, в частности, Фонд борьбы с коррупцией и Штабы Навального по решению Мосгорсуда были признаны экстремистскими. С этого момента за «причастность к деятельности экстремистской организации» с выборов разных уровней были сняты больше десятка оппозиционных кандидатов.

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