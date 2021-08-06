Все пытаются быть спокойными и отважными. Главред «Открытых медиа» – о прекращении работы проекта

В России объявили о прекращении своей работы проекты Михаила Ходорковского «Открытые медиа», «МБХ-медиа» и «Правозащита Открытки» после известия о блокировке их сайтов по решению Роскомнадзора. Причиной блокировки объявлялась связь с «нежелательными организациями». В конце июня четыре организации, финансируемые Ходорковским, были внесены в российский реестр нежелательных. При этом руководители всех трех проектов отрицают, что были каким-либо образом связаны с этими структурами.

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«Открытые медиа» существовали с сентября 2017 года — они получили грант компании Михаила Ходорковского Open press, срок действия которого должен был завершиться лишь осенью 2022 года. Но, опасаясь уголовного преследования, редакция приняла решение прекратить работу сейчас. О подробностях случившегося RFI рассказала главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош.

RFI: Юлия, «Открытые медиа» проработали четыре года. Не скажу, что они были спокойными, но все же вас не закрывали. Что вдруг изменилось? Почему сейчас принято такое решение, на ваш взгляд?

Юлия Ярош: Мне кажется, причина очевидна: с одной стороны, есть рост — понятно, что совсем маленьким проектом, который никто не читает, не будут заниматься. Я не могу сказать, что мы сейчас огромные, мы, конечно, меньше, чем та же «Медуза». Но, если судить по трафику, у нас в лучшие месяцы было, по-моему, 20 млн просмотров на сайте. Почти 3 млн подписчиков на разных платформах.

За какой период вам удалось добиться таких показателей?

Максимальные значения — это был 2020 год и начало 2021-го. Поскольку мы издание новостное, наши темы — политика и общество, соответственно, как только оживлялась политическая повестка, у нас вырастал трафик. Ничего волшебного в этом нет. Кроме того, у нас были резонансные материалы и высокая цитируемость. Цитируемость достаточно сложно измерить точно, есть разные способы. Мы ориентировались на «Медиалогию», и в последние годы наше СМИ занимало первые места в соцсетях, поскольку у нас большие соцсети. Много раз занимали первое место, обгоняя и «Медузу», и RT среди интернет-ресурсов. По цитируемости в СМИ мы стабильно входили в двадцатку.

Вы сейчас называете цифры конкретно «Открытых медиа» или всех ресурсов Ходорковского, включая МБХ-медиа?

У Михаила Ходорковского есть много проектов — об этом лучше с ним говорить. И они не связаны друг с другом. У него, насколько я знаю, есть два медиапроекта — те, которые он признавал своими. Это «МБХ-медиа» и «Открытые медиа». У нас совершенно разные редакции, редакционная политика, платформы. «Открытые медиа» задумывалось как обычное новостное издание. Оно существовало на грант, создавало на этот грант материалы, новости, за эксклюзивами мы, естественно, постоянно охотились. Расследования. Мы собирали большую аудиторию. В соответствии с положением о гранте нам нужно было достигать KPI по аудитории, по подписчикам, по просмотрам видео, по просмотрам на сайте, по цитируемости. Как правило, мы их достигали. Конечно, я знаю Нику Куцылло (главный редактор МБХ-медиа — RFI), помню ее по «Коммерсанту», но у нас не было никаких контактов по работе, чтобы мы что-то совместно придумывали, какие-то публикации… У нас было гораздо больше совместных публикаций с другими медиа, не связанными с Ходорковским.

У вас было немало расследований — в частности, в 2021 году вышли тексты о бензиновом бизнесе семьей Мантурова и Вайно, о полетах самолетов Шувалова и Сечина во время пандемии, о соседях дворца Путина. Может, сегодняшние события — это месть кого-то из героев подобных публикаций?

Последнее расследование было про Шойгу… Но, честно сказать, я не думаю, что это какой-то прицельный заказ. Скорее, это связано с тем, что 19 сентября будут выборы. Это несколько парадоксальная история. Вы, наверное, видели: ВЦИОМ проводил опрос и зафиксировал, что политическая активность россиян находится на минимуме за 17 лет (лишь 22% собираются на выборы, в 2004 году таковых было 55% — RFI). Парадокс в том, что аудитория предстоящими выборами не особенно увлечена. У нас новости по этой теме редко попадали в самые читаемые. Но мы, естественно, ее отрабатывали, мы все политическое издание, а это — одно из значимых событий года. Аудитории это не особенно интересно, но у власти, как мне кажется (это ощущение, ничем не подкрепленное), эта тема вызывала наибольшее раздражение — больше, чем расследования о каких-то людях. Небольшие новости про кандидатов-спойлеров, чья фамилия отличается от фамилии популярного кандидата на одну букву. Или новость о том, что единороссы спонсируют своих же собственных оппонентов. Или о том, например, что записи видеонаблюдения с выборов не будут публиковать, но на них все равно выделяется огромная сумма. Я не понимаю, зачем властям зачищать все до голой земли, почему надо сделать так, чтобы совсем не было никакой критики. Не знаю, почему это так важно, но чувствую, что, скорее, именно по этой причине шло какое-то раздражение по поводу нашего проекта.

Вы добились хороших показателей в смысле успеха у аудитории. Почему не удалось его монетизировать?

Хотя монетизация не была целью, но нам искренне хотелось ее достичь. Проект делается ребятами, которые прежде работали в нормальных медиа — «Коммерсанте», РБК, «Ведомостях», журнале Forbes, «Дожде». Это большие СМИ, которые живут по нормальным рыночным законам — во всяком случае, прежде так было. Живут на рекламные доходы и стараются быть максимально независимыми от собственников, от каких-то вливаний, пусть даже грантовых. Конечно, мы были бы счастливы, имея большую аудиторию, со временем ее монетизировать. У нас были разговоры с Ходорковским — что если получится, мы могли бы заняться монетизацией, замещая грант — частично или целиком. Но в целом это, конечно, была утопическая идея. Потому что как только проект стал заметным, подрос аудиторно, стал выпускать цитируемые материалы, стало понятно, что никакого хода нам не будет. Окончательно это стало ясно, когда в 2019 году у нас было три неудачные попытки получить лицензию в Роскомнадзоре. Первый раз нам сказали, чтобы ксерокопия паспорта главного редактора не была нотариально заверена. Заверили. Они спросили, а где у вас документы, подтверждающие, что у главного редактора только одно гражданство? Это очень распространенная история, никто не знает, как подтверждать отсутствие второго гражданства. Обходить все посольства и брать справки? Потом мы судились с Роскомнадзором, потому что по закону он не может требовать документов больше, чем указано в регламенте получения лицензии. Но суд мы проиграли, как вы понимаете. И тогда мне стало ясно, что вырасти до какого-то значительного размера нам не дадут.

Но ведь грант подходил к концу, что вы планировали делать дальше?

Грантовый период должен был закончиться в сентябре 2022 года. Я не строила каких-то планов, потому что считала, что у нас в запасе есть еще год. Думаю, сейчас все будут искать работу. У Ходорковского есть интерес к продолжению сотрудничества, но мы пока не обсуждали ничего конкретного, никаких деталей. Я не знаю, что это может быть. Понятно, что ничего такого, что будет нарушать нынешние законы. Поэтому я затрудняюсь сказать, сможем ли мы что-то делать с Ходорковским дальше. Но мы рассматриваем все возможности.

Но прямо сейчас ваши сотрудники уже настроены на поиск новой работы, или есть надежда и желание сохранить коллектив?

Если в ближайшее время кто-то из ребят найдет работу, я буду очень рада. Если мы что-то придумаем со временем — с Михаилом Борисовичем или без него — я, конечно, тоже буду счастлива продолжать работу с теми, с кем уже работала. Но я просто пока не знаю, что это может быть. Я лишь очень надеюсь, что никто не умрет с голоду, все найдут какое-то пристанище, не уйдут из профессии, смогут продолжать заниматься журналистикой, не совершив при этом сделок с совестью.

Как принималось решение о закрытии проекта?

Все спрашивают про ожидания. Понятно, что мы надеялись на лучшее. Смотря по сторонам, что происходит с нашими коллегами, с другими проектами, понимали, что, наверное, совсем уж прекрасное будущее нас не ждет. Мы, разумеется, с самого начала обзавелись юристами и пытались все делать в соответствии с законами. Считали, что если будем делать все, как требуется, то проработаем максимально долго. Но что в итоге получилось? Какие-то структуры Ходорковского признали нежелательными. Это не наши структуры. Опять же, мы не получили никаких уведомлений, разъяснений, но, судя по тому, что РКН сообщал РИА и РБК, Генпрокуратура считает, что наш сайт связан с этими нежелательными организациями. И на этом основании нам действительно могут устроить большие проблемы. Это то, что нельзя было просчитать и предотвратить. У нашего грантодателя много разных проектов, и кому хочется, будут всегда говорить — ах, это Ходорковский и его одна большая команда. Я знаю, что это не так, но я не должна это доказывать. Если кто-то считает, что это так, доказывать должны они. У нас никогда не было общих задач или взаимодействия с другими структурами Ходорковского. «Открытие медиа» — это журналисты, которые пишут, про что хотят, разговаривают, с кем хотят. Спрашивают позиции всех сторон — неважно, позиция Пригожина, госструктур или даже тех, кого мы считаем коррупционерами. Мы обязательно узнаем мнение всех сторон, нас так приучили. Я знаю, что в нашем проекте не было ничего противозаконного, но есть опасения, что люди, которые почему-то заинтересованы в уничтожении всего живого, могут развернуть эту ситуацию. Так, что мы будем виноваты в том, чего не делали. И нам приходится из опасений, что с нами поступят не совсем законно, закрываться раньше времени.

В чем именно заключаются опасения? Уголовные дела?

Есть Уголовный кодекс, там предусмотрена ответственность за сотрудничество с нежелательными организациями. Если Open Russia с 2017 года внесена в список нежелательных организаций на территории РФ, естественно, с пей нельзя работать, с ней нельзя иметь контракт, потому что можно попасть под эту статью. У нас не было опыта работы с нежелательной организацией, но понятно, что абсолютно любого человека, который работает на Ходорковского, можно попытаться обвинить в том, что он на самом деле как-то с ней взаимодействовал. Я пока не понимаю, в чем может выражаться связь нашего сайта с нежелательными организациями, но мне вполне достаточно, что РКН дает такие комментарии. Я не буду дожидаться, пока нам кто-то что-то разъяснит, и рисковать свободой — своей и сотрудников. Можно дождаться не только разъяснений, но и неприятностей.

Когда вы все же увидите документы от РКН, с формальной точки зрения блокировку сайтов и эти формулировки можно оспорить в суде?

Попытаться можно, но я думаю, что это довольно бесполезное занятие. Не уверена, что у нас на это будут силы, средства и желание. Надежда на то, что суд нам поможет откатить все назад и возобновить проект, абсолютно мизерная. Тем более, у нас уже был опыт суда с РКН в 19 году, ничем хорошим это не закончилось.

Как настроение у журналистов? Сильно расстроены?

У нас достаточно молодая команда, ребята живые, любопытные, не боящиеся перемен. Я бы не сказала, что там кто-то запил с горя. Конечно, все немного в шоке, потому что все очень быстро происходило. Мы собирались работать и в следующем году, и, когда за одну ночь все заканчивается, конечно, люди немного растеряны. До сих пор многие моменты, связанные с закрытием проекта, не прояснены — вопросы с выходными пособиями, какие-то еще вещи будут проясняться некоторое время. Но я не вижу отчаянных комментариев, я вижу, что все пытаются быть спокойными, отважными, думать про перспективу. Мне кажется, все выживут так или иначе.

Михаил Ходорковский поблагодарил журналистов своих медиа-проектов за совместную работу

«Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения», — отметил Ходорковский в своем телеграм-канале.

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