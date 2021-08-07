Июнь показал максимальный прирост по числу смертей с начала пандемии COVID-19

По данным Росстата, в июне 2021 года в Москве умерли 16 406 человек — это на 7138 человек больше, чем в допандемийном июне 2019 года.

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Таким образом был зафиксирован максимальный прирост смертей за месяц с начала пандемии в Москве. До сих пор худшим в этом отношении месяцем был декабрь 2020 года, когда в Москве умерли 16 546 человек, что на 5988 человек больше, чем в декабре 2019 года.

Всего же с начала пандемии, так называемая «избыточная смертность» превысила 630 тысяч человек. К такому выводу пришли авторы «Медиазоны» на основе данных Росстата и слов вице-премьера Татьяны Голиковой.

Так, по данным Росстата, к 30 июня 2021 года избыточная смертность за время пандемии превысила 570 тысяч человек. Официальных данных за июль по этому показателю нет, но по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, есть оперативные данные, согласно которым в июле умерло приблизительно 214 тысяч при ожидаемой смертности в 149 тысяч.

Таким образом, к 1 августа 2021 года избыточная смертность в России составляет приблизительно 637 тысяч человек.

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