Из-за лесных пожаров власти Якутии объявили об эвакуации жителей нескольких сел

В Якутии началась эвакуация жителей сел Кальвица и Харыялах из-за приближения к жилым домам огня от лесных пожаров. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщил республиканский оперативный штаб. Площадь угрожающего населенным пунктам пожара составляет 7 тыс. гектаров, в тушении огня задействованы тысяч человек и авиация Минобороны.

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Эвакуация жителей якутских сел Кальвица и Харыялах началась 8 августа. В спасательных мероприятиях задействованы паром и теплоход «Метеор». Накануне власти республики эвакуировали жителей другого поселка — Бясь-Кюель. Огонь уничтожил в селе 31 дом. В оперативном штабе также сообщают, что огонь подступает к поселкам Сангары и Ытык-Кюель.

По последним данным оперативного штаба, в республике Якутии (Саха) действуют 155 лесных пожаров, к концу июля площадь активного горения превысила 600 га. В тушении огня задействовано 3,5 тысячи человек и 511 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и самолет Бе-200. Из-за дыма на некоторое время закрывался аэропорт Якутска и приостанавливал работу паром на реке Лена. Ущерб от пожаров уже оценивается в один млрд рублей.

Тушение лесных пожаров возле села Харыялах в Якутии. 5 августа 2021 г. AP - Ivan Nikiforov

Пресс-служба правительства Якутии ранее сообщила, что глава республики Айсен Николаев распорядился вырубить леса вокруг населенных пунктов, которым угрожают природные пожары. Позже в администрации региона это заявление опровергли, назвав некорректной работой пресс-службы.

В июле жители Якутии обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на лесные пожары. По их словам, в республике не хватает техники и людей для борьбы с огнем. Экоактивисты обратились также за помощью к американскому актеру Леонардо Ди Каприо, основавшему благотворительный экологический фонд. Позже актер опубликовал в инстаграме пост о якутских пожарах.

Сгоревшее село Бясь-Кюель в Якутии. 7 августа 2021 г. AP - Vadim Skryabin

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