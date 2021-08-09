Умер правозащитник Сергей Ковалев

Ночью 9 августа на 92-м году жизни скончался Сергей Адамович Ковалев, правозащитник, бывший советский диссидент и политзаключенный, общественный деятель. Сергей Ковалев являлся первым Уполномоченным по правам человека Российской Федерации и одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина. Международный Мемориал, сопроводил сообщение о кончине Ковалева на своей странице в фейсбуке словами: «Сегодня рано утром умер Сергей Адамович Ковалев. Так не вовремя для всех нас».

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Сергей Ковалев родился в 1930 году в украинском городе Середина-Буде, вырос в Москве и окончил биологический факультет МГУ. Его общественная деятельность началась с борьбы с «лысенковщиной» в науке и выступлениями в защиту генетики и генетиков. В 1966 году он организовал сбор подписей в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных за публикацию за рубежом своих литературных произведений.

Как пишет Илья Мильштейн в «Гранях», «письмо насчет необходимости преподавания науки генетики в деканат биофака МГУ подписал в оттепельном 1956 году не только он, аспирант этого факультета. Но подпись под ним отказался снимать он единственный. Вот, например, петиции в защиту писателей Синявского и Даниэля или активистов самиздата Галанскова, Гинзбурга и других скрепляли своими автографами сотни людей. Однако многие потом от самих себя отрекались, под давлением начальства и „органов“, иные выдерживали прессинг, но умеряли гражданскую активность. А Сергей Адамович был в числе тех немногих, кто воспринял правозащитную деятельность как личную миссию. Потому стал одним из учредителей Инициативной группы по защите прав человека в СССР и одним из редакторов-составителей „Хроники текущих событий“. Вот, например, среди так называемых диссидентов преобладали люди стойкие, отважные, совестливые. Но Ковалев и в этом кругу явился образцом несгибаемости, мужества и честности».

Правозащитник был арестован по обвинению в „антисоветской агитации и пропаганде“ и приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки, освободился Ковалев лишь в 1985 году, отказавшись просить помилования.

В начале Первой чеченской войны Сергей Ковалев являлся уполномоченным по правам человека РФ и выступал с резкой критикой российской политики в Чечне. В июне 1995 года он участвовал в освобождении заложников в Буденновске и добился прекращения штурма больницы и предложил себя вместо заложников.

О том, что борьба Ковалева продолжается, написали многие российские политики. Оппозиционер Дмитрий Гудков, уехавший из России в июне 2021 года, отметил в своем инстаграме: «Умер Сергей Ковалев. Для меня он не абстрактное имя, не „легенда правозащиты“: он поддерживал меня в политике /…/ Он писал Конституцию — вторую главу, о правах и свободах. Не поправлял, а писал. 51-я статья, которую мы берем на допросах, — это Ковалев. 31-я статья, о которой мы говорим на митингах, — это Ковалев. Вообще, все, что есть там лучшего, — это он».

В 2006 году Сергей Ковалев был награжден французским орденом Почетного легиона, в 2009 был награжден европейской премией имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Принципиальность Сергея Ковалева и его мужество в защите ценностей, которым он оставался верен всю жизнь, снискали ему как признание, так и нападки. Публицист Виктор Шендерович, прощаясь с Сергеем Ковалевым, пишет: «Он не боялся выпрямиться в полный рост среди превосходящей массы сограждан, людей, чаше всего, без имени и биографии. Их науськивали на Ковалева — и так, как ненавидели его, мало кого ненавидели в нашей новейшей истории. Сказать, что он „держал удар“ — формулировка, я думаю, не очень точная. Просто его нравственный императив был, удивительным образом, и впрямь под стать звездному небу — и отклониться от этого азимута было для Ковалева делом физически невозможным».

В интервью, которое Сергей Ковалев дал RFI в 2016 году, он говорил о реальной силе моральной позиции человека: «Каждое меньшинство, вплоть до одного человека, вправе совершенно безопасно высказывать свое мнение и предлагать его большинству. Большинство может принять это мнение, а может отвергнуть. Как правило, большинство самые разумные мнения отвергает. Но у этого меньшинства есть возможность проявить талант, упорство и, если хотите, смелость. История показывает, что это иногда приводит к результатам. Почему русское диссидентство 60-80-х годов сыграло свою роль в истории? Потому что все прониклись мнениями Сахарова? Да ничуть не бывало! А потому, что люди, со стороны оценивающие это мнение, прониклись не существом этого мнения, а доверием к людям, о которых они к своему удивлению сделали заключение: это люди бескорыстные, смелые, они внушают доверие».

У числу этих людей принадлежал сам Сергей Адамович Ковалев. Редакция RFI выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

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