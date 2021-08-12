На Камчатке разбился вертолет с туристами. Восемь человек пропали без вести

На Камчатке в четверг, 12 августа, разбился вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга. Он упал в Курильское озеро на юге полуострова и затонул на глубине более ста метров. На борту находились 16 человек, из них восемь пропали без вести.

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Вертолет с путешественниками вылетел из поселка Николаевка рядом с Петропавловском-Камчатским и направлялся к вулкану Ходутка через Курильское озеро. Как сообщает Baza со ссылкой на туриста Георгия Кованцева, находившегося на борту, полет проходил в штатном режиме, о неполадках пассажирам не сообщали. По его словам, вертолет начал садиться через «облако тумана» на «нормальных оборотах». После этого вертолет ударился о поверхность озера, а борт мгновенно затопило. Выплыть удалось только тем, кто находился в хвосте вертолета — там при крушении образовалась щель.

По данным ТАСС, спасатели прибыли на место катастрофы почти сразу. По данным сотрудников заповедника, выжившие вынырнули с глубины около девяти метров. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Водолазы, которые находятся на Курильском озере, сообщили, что не могут работать на глубине, где находится вертолет. Он затонул примерно на 130 метрах, у спасателей есть оборудование только для работы на 20. Для погружения на такую глубину необходимо использовать специальные газы и более сложную технику. Кроме того, температура воды в озере не превышает шести градусов, что осложняет спасательную операцию. Сейчас на Камчатке начинается ночь, температура воздуха упадет до 10 градусов, говорится в прогнозе метеорологов.

Шансов найти других выживших почти нет: долго находится в ледяной воде Курильского озера невозможно, сказали сотрудники заповедника. Их слова приводит РИА Новости. Пока спасателям не удалось обнаружить других пассажиров на берегу.

Что стало причиной трагедии, неизвестно. В МЧC рассматривают две версии: отказ двигателя и ошибка пилотирования, отмечает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолет принадлежал компании «Витязь-Аэро». Ее основателем является депутат-миллиардер Игорь Редькин. Он входит в список Forbes самых богатых госслужащих России и занимает там 20 место. Несколько дней назад его арестовали по обвинению в убийстве местного жителя: Редькин застрелил его «случайно», пытаюсь отпугнуть медведя со свалки.

Из-за неразвитой дорожной сети на Камчатке вертолет — один из немногих способов посетить достопримечательности полуострова. До знаменитой долины Гейзеров добраться не по воздуху практически невозможно. Часто судна принадлежат небольшим авиакомпаниям и летают в непростых погодных условиях.

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