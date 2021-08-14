В России третий день подряд зарегистрировали рекордную смертность от COVID-19

Бутовское кладбище под Москвой - одно из кладбищ, где хоронят умерших от COVID-19. 14 июля 2021 г.

В России третий день подряд регистрируется рекордная смертность от COVID-19. По официальным данным, за последние сутки жертвами коронавируса стали 819 человек. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Роспотребнадзор. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Предыдущие максимальные показатели смертности были зафиксированы 13 августа (815 человек за сутки) и 12 августа (808 человек). За весь период пандемии жертвами COVID-19 в России стали, по данным оперативного штаба, 169 683 человека. По данным Росстата, с начала пандемии и по конец июня от последствий коронавируса в России умерли более 300 тысяч человек.

При этом число новых выявленных случаев в России последние недели продолжает незначительно снижаться. По данным на 14 августа, за последние сутки выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 22 277 новых заболевших.

Больше всего смертельных случаев приходится на Москву. По данным за июль 2021 года, в российской столице от коронавируса умерли 17 237 человек, что на 6464 больше, чем в июле 2020 года. Как сообщал ранее Департамент здравоохранения Москвы, 38% всех смертей в городе за прошедший месяц связаны с COVID-19.

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