Адвокаты Пола Уилана пожаловались на отсутствие связи с подзащитным

Американец Пол Уилан был приговорен 15 июня 2020 года к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Адвокаты американца Пола Уилана направили в Генпрокуратуру России жалобу, поскольку не могут добиться телефонного разговора со своим подзащитным. Уилан был приговорен 15 июня 2020 года к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

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О жалобе в понедельник, 16 августа, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Уилана Ольгу Карлову. В настоящее время Пол Уилан отбывает наказание в исправительной колонии № 17 в Мордовии и более месяца не выходит на связь с адвокатами и семьей.

В начале августа Карлова сообщала о жалобе, направленной в Федеральную службу исполнения наказаний и оставшейся без ответа. Теперь к ней прибавилась еще и жалоба в Генпрокуратуру.

На этой неделе в Мосгорсуд должно быть подано ходатайство о направлении Пола Уилана для отбытия наказания в США. Это может быть сделано даже в том случае, если адвокаты не смогут обсудить детали ходатайства с Уиланом.

Ранее другой адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказывал, что когда он позвонил в ИК-17, чтобы обсудить с подзащитным детали ходатайства, ему ответили, что не могут позвать Уилана, так как он находится в штрафном изоляторе.

Пол Уилан приговорен к 16 годам колонии. Он не признает себя виновным в шпионаже и считает свой процесс политическим. Его задержала ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. Через несколько дней ему предъявили обвинения. В феврале 2019 года адвокат американца подтвердил наличие у подзащитного сведений, содержащих гостайну, но настаивал, что Уилана «подставил» знакомый, передавший ему флешку с этими данными. Семья Уилана сообщала, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

Кроме гражданства США у Уилана имеются паспорта Канады, Ирландии и Великобритании. Он работал директором по безопасности в американской компании BorgWarner, производящей автозапчасти. Ранее он был морским пехотинцем и участвовал в военной кампании в Ираке в 2004 и 2006 годах. Затем его уволили из вооруженных сил из-за обвинений в хищениях. По данным СМИ, в последние годы Уилан неоднократно приезжал в Россию.

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