WWF: лесные пожары в мире угрожают существованию ряда видов диких животных

«Пожары андрогенного происхождения угрожают жизни диких животных, ставя вопрос о существовании некоторых видов», — заявила AFP представитель WWF. Животные могут быть ранены, сгореть или задохнуться от дыма, а также лишиться привычных мест обитания.

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Среди стран, охваченных представляющими опасность для животных пожарами, WWFособо выделил Турцию, Грецию, Италию, Францию и Россию.

В Якутии опасность грозит местным оленям, лосям, бурым медведям, рысям, росомахам, белкам, а также более редким животным, таким как мускусный олень, снежный баран, стерх, черный журавль, кречет, орлан, орел и другие.

В России десятки эндемических видов проживают на территории, которая в настоящее время охвачена огнем ALEXANDER NEMENOV AFP/File

Во Франции необходимо спасать последнюю европейскую наземную черепаху, проживающую в Маврской долине.

В Анталии (Турция) огнем охвачены леса и горы, в которых живут редкий хищник каракал и эндемический грызун из семейства соневых. В общей сложности — 121 вид млекопитающих, птиц и рептилий, а также еще 87 в турецкой провинции Мугла.

Так называемый «красный олень» в греческом национальном парке «Парнис» (архивное фото) © AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Греции WWF характеризует положение как «катастрофическое» — лесные пожары уничтожили жизненно необходимые экосистемы диких и домашних животных. Серьезная угроза нависла над живущим в северной Аттике исчезающим видом оленя, самым большим в Европе. Это единственное место, где встречается это животное.

В Калабрии (Италия) пожары грозят небольшому эндемическому грызуну, а также местным растениям, в том числе вековым деревьям. На Сардинии от пожаров могут погибнуть местные эндемические олени (этот вид был спасен от исчезновения в 1980-е годы), куропатки и сардский заяц, а также рептилии. Весь юг Италии может лишиться своей дикой фауны, отметила представитель WWF.

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