Августовский путч 1991. Хроника

19 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), созданный рядом руководителей ЦК КПСС, правительства СССР, КГБ и армии, выпустил Постановление о введении в «отдельных областях СССР» чрезвычайного положения. Так начались события, получившие название «Августовский путч». Государственный переворот потерпел поражение благодаря народному сопротивлению. Августовские события привели к развалу СССР и определили будущее постсоветского пространства.

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18 августа

По приказу ГКЧП группа партийных и государственных функционеров вылетела в Форос (Крым), где в то время находился на отдыхе президент СССР Михаил Горбачев, чтобы получить от него согласие на введение чрезвычайного положения. Горбачев отказался дать свое согласие.

На президентской даче были отключены все виды связи, включая канал, обеспечивавший управление ядерными силами СССР.

ГКЧП провозгласил себя органом управления страной и осуществления режима чрезвычайного положения. В комитет вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев и президент Ассоциации государственных предприятий Александр Тизяков.

Вечером глава ГКЧП Геннадий Янаев подписал указ о временном возложении на себя президентских полномочий с 19 августа «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР».

19 августа 1991 г. Геннадий Янаев возложил на себя обязанности главы государства © AP Photo/Boris Yurchenko

19 августа

ГКЧП подписал Постановление № 1 о введении «в отдельных местностях СССР» чрезвычайного положения, о запрете митингов, демонстраций и забастовок, о приостановке деятельности политических партий и общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки», а также о выделении всем желающим 15 соток земли. СМИ объявили о передаче власти Янаеву.

По приказу министра обороны Язова в Москву выдвинулись танковые и воздушно-десантные дивизии.

Танки в Москве 19 августа 1991 г. © DIMA TANIN / AFP

Утром в Белый дом (здание Верховного Совета РСФСР) прибыл президент РСФСР Борис Ельцин, который начал организовывать сопротивление ГКЧП. В телефонном разговоре с членом ГКЧП Крючковым он отказался признать комитет.

В Москве у Белого дома, на Пушкинской и Манежной площадях, у памятника Юрию Долгорукому, а также на других улицах и площадях Москвы и других городах СССР начали собираться митинги. Главный призыв — «Все на защиту Белого дома!», митингующие несли портреты Ельцина и Сахарова. Началось строительство баррикад из автобусов, троллейбусов и милицейских будок для остановки бронетехники.

У Белого дома собрался грандиозный митинг, подошли колонны бастующих предприятий, студенчества и казачества. Москвичи и жители области организовали передвижные медпункты и снабжение защитников «Белого дома» горячей едой.

Митинг у Белого дома. 20 августа 1991 г. © AFP PHOTO / ALEXEY SAZONOV

Вечером перед собравшимися выступил Борис Ельцин. Он зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «антиконституционным переворотом». Президент РСФСР также издал указ, согласно которому в его подчинение переходили союзные органы исполнительной власти и силовые структуры. На сторону защитников Белого дома стали переходить войска.

В 16 часов Янаев указом ввел в Москве чрезвычайное положение.

20 августа

Возле Белого дома более пяти часов продлился митинг, число участников которого достигло 400 000.

Митинг на Дворцовой площади в Ленинграде собрал около 300 тысяч человек. Военные обещали, что армия вмешиваться не будет.

Редакторы 11 независимых газет договорились выпускать «Общую газету».

Одновременно ГКЧП и подвластные ему силовые структуры разработали план захвата Белого дома. Вокруг здания на крышах домов были замечены снайперы, к зданию подошли танки. Народные депутаты начали агитацию среди военных, призывая их не поднимать оружие против мирных жителей.

Политическое решение о начале штурма так и не было принято.

21 августа

На заседании коллегии Минобороны СССР большинство генералов высказались за необходимость вывода войск из Москвы, после чего министр обороны Язов отдал соответствующий приказ.

У Белого дома весь день продолжался многотысячный митинг.

Прокуратура РСФСР объявила, что все участники ГКЧП будут привлечены к ответственности. Борис Ельцин предъявил путчистам требование прекратить антиконституционную деятельность.

Геннадий Янаев подписал указ, в котором ГКЧП объявлялся распущенным, а все его решения — недействительными.

При попытке демонстрантов остановить бронетранспортеры в туннеле на пересечении Садового кольца с Новым Арбатом погибли защитники Белого дома. Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский были похоронены на Ваганьковском кладбище. На фото М.С. Горбачев и Раиса Максимовна у могил погибших защитников Белого дома в первую годовщину путча. © AP Photo/Boris Yurchenko

К Горбачеву на президентскую дачу в Форосе вылетела делегация ГКЧП, однако президент отказался ее принять и потребовал восстановить связь с внешним миром.

22 августа

В Москву вернулся президент СССР Михаил Горбачев.

Вице-президент Геннадий Янаев был задержан и доставлен в прокуратуру РСФСР. Большинство членов ГКЧП также были арестованы.

На митинге у Белого дома Борис Ельцин объявил о решении сделать триколор новым государственным флагом России. Началась национализация имущества КПСС.

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Вечером была сделана первая попытка свалить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. По распоряжению московских властей памятник был демонтирован той же ночью.

В Москве был объявлен траур по погибшим.

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