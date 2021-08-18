Интернет и «пирамида». Как москвичи использовали новые коммуникации против ГКЧП в 1991 году

Акция в день 15-й годовщины путча (архивное фото). Михаил Шнейдер (на фото в центре) вспоминает, как в 1991 г. благодаря «сети обзвонов» удалось вывести к Белому дому десятки тысяч москвичей

Августовский путч 1991 года стал событием, поставившем точку в существовании страны под названием СССР. Участники тех событий вспоминают о них каждый год с разными чувствами. Для кого-то эти три дня в августе пример единения и воодушевления, для кого-то — это были дни несбывшихся надежд, для кого-то начало развала Советского Союза.

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Балет «Лебединое озеро» по всем телеканалам телевидения, закрытые прогрессивные издания и радиостанции — всё это хорошо помнят те, кто жил в то время. Интернет, хоть и существовал, но еще не был тем источником информации, которым пользуются граждане современной России. Поэтому для нескольких поколений, выросших, за три десятилетия остается загадкой как 19 августа 1991 года в считаные часы удалось собраться у Белого Дома десяткам тысяч москвичей.

«Первый день, 19 августа, никакой информации не было, потому что „Эхо Москвы“ было закрыто. Вещание включилось только 20, на следующий день», — вспоминает один из защитников Белого дома, а сейчас заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Шнейдер.

В интервью RFI он рассказал, как удалось собрать людей.

«Во многом поражение ГКЧП обеспечили москвичи, которые собрались вокруг Белого дома. Поначалу их было очень мало. И только благодаря усилиям движения „Демократическая Россия“ удалось собрать людей. В нашем движении была отстроена такая „пирамида“ — сеть обзвонов. У каждого было по 5–10 номеров телефонов друзей и знакомых. Над „обзвонщиками“ первого уровня стояли люди, у каждого из которых было еще 5–10 человек, которым они передавали информацию и тексты, которые нужно было транслировать. Над вторым уровнем был еще один уровень, третий — это те люди, которые разрабатывали тексты, принимали решения. С помощью этой сети довольно быстро в течение 2–3 часов удалось распространить информацию среди активистов. Но 19-го числа это не решило задачу, потому что активисты пришли, но не все. К пяти часам вечера у Белого дома было, дай бог, 2–3 тысячи человек. Шансы, что кто-то еще придет, были минимальны — ни телевидения, ни радио, только листовки. Мы напечатали их несколько десятков тысяч, распространяли на Тверской, на Манежной площади, у Белого дома. Но и это не дало ощутимого результата. И тут мне пришла в голову идея — использовать поездное радио в метро, при помощи которого машинисты объявляли остановки. Мы сделали коротенький текст: „Белый дом и Россия в опасности, мы ждем вас. „Демократическая Россия“ призывает всех приходить к Белому дому. По окончании рабочего дня собираемся все и защищаем свободу“. Мы собрали несколько сот человек — наших активистов, раздали им тексты и попросили разъехаться по станциям метро. Раньше машинист выходил из головного поезда состава, смотрел все ли нормально, заходил в кабину и объявлял следующую остановку. К нему подходили наши активисты, протягивали листок бумаги и просили зачитать текст по поездному радио. Примерно половина машинистов соглашались и брали эти листовки. И на удивление это сработало, потому что уже к 8–9 часам вечера 19-го августа у Белого дома было несколько десятков тысяч человек. Удивительно, что несколько дней назад мне звонил один журналист, я ему рассказал эту историю, и он вспомнил, что 30 лет назад он слышал это объявление по поездному радио. Если ежедневно метрополитеном пользовались тогда примерно 2 миллиона человек, то по меньшей мере половина из них, возвращаясь с работы слышали это объявление».

Информационный прорыв

За три десятилетия, прошедшие со времени путча, новые технологии ушли далеко вперед. И сегодня молодому поколению россиян трудно себе представить, что тогда в 1991 году защитникам Белого дома нужно было идти к Новому Арбату чтобы из будки телефона-автомата позвонить домой и сообщить родным, что с ними все в порядке. Мобильных телефонов не было даже у самых обеспеченных и продвинутых. Но, что удивительно, интернет существовал уже тогда и он сыграл не последнюю роль в победе над ГКЧП, об этом в своей книге «Red Web» написали журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган. Книга вышла сначала на английском языке в США, а затем в России под названием «Битва за рунет».

«Во-первых, выяснилось, что тоталитарные структуры, в частности КГБ, не успевают за развитием технологий, и они просто банально пропустили сам факт их существования, — рассказал RFI Андрей Солдатов. — Например то, что уже тогда был Интернет, электронная почта и доски объявлений, на которых все три дня путча люди обменивались информацией о том, что происходит. В КГБ просто не осознали значение этих технологий, хотя, в общем, были приложены усилия со стороны ведомства, чтобы цензурировать радио, газеты, журналы и телевидение. Во-вторых, конечно, стало понятно, что децентрализованная горизонтальная система, — а тот новорожденный Интернет в России был как раз децентрализованным и горизонтальным, — в общем, отлично работает в условиях попытки переворота. Потому что благодаря именно этой технологии стало понятно, насколько всерьез воспринимают путч по всей стране. Люди видели танки на улицах Москвы, но не представляли, насколько серьезным Чрезвычайное положение является в городах Сибири. Тогда удалось узнать, что в Сибири к этому отнеслись крайне пофигистично», —

рассказал в интервью RFI Андрей Солдатов.

О том, как тогда работал интернет в России главный редактор сайта Agentura.ru знает из первых рук. Именно под руководством его отца Алексея Солдатова в 1990 году была создана первая в СССР научная сеть «Релком» с выходом в Интернет на базе вычислительного центра Института атомной энергии им. И. В. Курчатова.

В 1991 г. в Советском Союзе уже существовал интернет, это была созданная в Институте атомной энергии им. Курчатова компьютерная сеть «Релком». О роли «Релкома» в распространении информации об августовском путче Андрей Солдатов рассказал в книге «Битва за рунет» © AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Андрей Солдатов отмечает, что тогда в 1991 году КГБ была довольно профессиональной организацией, однако к новым каналам распространения информации во время путча спецслужба оказалась не готова. «Они хорошо понимали в проведении репрессий, они отлично знали, как запугивать людей, проводить операции дезинформации и до сих пор, как мы видим, их наследники — Служба безопасности, Служба внешней разведки, Военная разведка все это тоже хорошо умеет делать с помощью новых технологий — тролли, вбросы и так далее. Но тогда стояла совсем другая качественная задача — поставить под контроль распространение информации, когда эта информация распространяется новыми горизонтальными технологиями».

Новые технологии против старых

Путч 1991 года, по сути, представлял собой борьбу нового со старым. И речь здесь идет не только о возрасте тех, кто вышел защищать Белый дом, а вместе с ним и свое будущее, свою свободу. ГКЧП заблокировало выпуск популярных перестроечных изданий — газеты «Московские новости» и журнала «Огонек», а также прекратило вещание только появившихся радиостанций «Эхо Москвы» и «Радио России». Но уже 20 августа обе радиостанции вернулись в эфир, благодаря российскому министру связи, которым на тот момент был Владимир Булгак. Булгак тогда довольно сильно рисковал, поясняет Андрей Солдатов.

«Советский Союз, видимо, так тяжело и плохо умирал, что люди, которые хотели его сохранить, в основном действовали по каким-то старым образцам и стереотипам. А те, кто хотел перемен, были людьми очень энергичными, что объяснимо. В старой системе у молодых и энергичных людей не было возможности делать быстрые карьеры, но если менялся порядок, то энергичные, авантюрные и рисковые, — они имели все шансы преуспеть, в том числе и карьерно. Булгак очень быстро понял, что это был его шанс. Если он сможет рискнуть, то в новой системе он может выиграть. Надо сказать, что он рисковал очень серьезно. И то, что он развернул систему радиовещания в обход руководства союзного министерства — было очень важным шагом».

Те, кто был в дни августовского путча возле Белого дома, отмечали небывалую организацию людей, которые до того не были друг с другом знакомы. «Это была самоорганизация. — Говорит Михаил Шнейдер. — Среди пришедших к Белому дому по призыву „Демократической России“, были люди разных возрастов, начиная от молодых совсем ребят 17–18 лет и заканчивая пожилыми. Среди пришедших были офицеры, которые воевали в Афганистане, служили в разведке и имели опыт боевых действий. Они брали на себя соответствующие обязанности, объявляли себя командирами, а остальные с удовольствием вокруг них сплачивались, и дальше уже слушали команды, которые им поступали от начальника».

Телефонные будки давно исчезли с улиц Москвы и других российских городов, для того чтобы узнать новости не нужно включать компьютер, достаточно войти в соцсети через мобильный телефон. Несмотря на то, что характер Интернета изменился, он является основным средством коммуникации в основном для молодого поколения.

«С появлением больших корпораций интернет уже не такой демократичный. Можно тысячу аргументов приводить, почему он стал больше, сложнее и в какой-то степени не таким уж демократическим инструментом, как это было 30 лет назад. Тем не менее, мы наблюдали это буквально весной, когда российские спецслужбы и Кремль уже со всеми договорились, уже всех поставили под контроль: кого-то запретили, кого-то выгнали, кого-то запрессовали. И вдруг совсем юные ребята выходят на улицы и пользуются для распространения информации ТикТоком. Вот никто не ожидал политизации ТикТока, абсолютно никто! Хотя это можно было предсказать — каждое новое поколение пользуется новой социальной сетью. Так и будет происходить, и всегда спецслужбы будут опаздывать»,

— отмечает Андрей Солдатов.

Российские власти сегодня стараются не вспоминать о трех днях августа 1991 года. Но многие из тех, кто защищал Белый дом, соберутся вместе, как делают это каждый год, для того чтобы вспомнить о событиях тридцатилетней давности.

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