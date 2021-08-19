В Астраханской области во время учений разбился истребитель МиГ-29

Истребитель разбился во время планового тренировочного полета при выполнении первого разворота почти сразу после подъема в воздух. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Пилот погиб, полет выполнялся без боекомплекта. За неделю это уже третий российский военный самолет, потерпевший крушение.

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Расследованием причин крушения истребителя занята Комиссия главного командования воздушно-космических сил (ВКС), а также военный следственный отдел Следственного комитета России (ВСО СКР) по Каспийской флотилии, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, пока основная версия произошедшего — ошибка в пилотировании.

О личности погибшего при крушении истребителя пилота пока ничего не известно. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) и группе информационного обеспечения воздушно-космических сил РФ пока никак не комментируют произошедшее.

За день до крушения МиГ-29 в Астраханской области в районе подмосковного аэродрома Кубинка разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112. Им управлял Герой России, один из самых опытных летчиков-испытателей Николай Куимов. Кроме него, на борту были летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Все они погибли. По предварительной версии, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей самолета. На появившихся в Сети любительских видео с моментом крушения отчетливо видно, как у идущего на малой высоте самолета загорается одно из крыльев.

14 августа разбился еще один российский самолет — самолет-амфибия Бе-200. Воздушное судно было арендовано Турцией у России для тушения лесных пожаров. Экипаж состоял из пятерых российских военных и троих турецких граждан. Самолет выполнял разведку нового очага лесных пожаров и врезался в гору, по предварительным данным из-за отказа двигателя. Все находившиеся на его борту погибли.

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