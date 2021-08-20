Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным в годовщину отравления Навального

Ангела Меркель 20 августа, в годовщину отравления Навального, прибыла в Москву на переговоры с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, в годовщину отравления Алексея Навального, прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это последняя ее личная встреча с Путиным в качестве канцлера.

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В центре Москвы Ангела Меркель возложила венок к могиле неизвестного солдата у кремлевской стены. Затем началась встреча с Владимиром Путиным в Большом Кремлевском дворце. После переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

Визит Ангелы Меркель в Москву проходит в годовщину отравления Алексея Навального, проходившего лечение в Берлине. Отравление до сих пор не расследовано. В Берлине говорили, что ожидают напряженной атмосферы на переговорах.

Перед визитом Ангелы Меркель МИД России выпустило длинное официальное заявление, где говорится, что «группа западных государств» возвела это «происшествие» «до уровня международного инцидента», а обвинения в адрес России «бездоказательны». «Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, чётко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба её национальным интересам», —говорится в заявлении МИД РФ к годовщине отравления Навального, который в данный момент находится в России в колонии.

Несколько европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». По данным журналистского расследования, в котором участвовал сам Навальный, отравление совершили сотрудники ФСБ, сопровождавшие политика в разных поездках.

22 августа кацлер Германии прибудет в Киев, где, как ожидается, обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе проект газопровода «Северный поток — 2» и опасения относительно этого проекта украинской стороны.

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