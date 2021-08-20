В список «иноагентов» внесли телеканал «Дождь» и издание «Важные истории»

Минюст России в пятницу, 20 августа, в очередной раз расширил список СМИ-«иностранных агентов». В него включили телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Статус СМИ-«иноагентов» получили еще ряд журналистов.

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Список СМИ-«иноагентов» пополнили телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» (зарегистрированное в Латвии юридическое лицо Istories fonds). Этот статус получили еще семь физических лиц. Среди них главный редактор «Важных историй» Роман Анин, журналисты Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун и Алеся Мароховская.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева отметила, что не знает, с чем связано решение Минюста. Она пообещала, что «Дождь» продолжит работать. «Ничего, мы так просто не сдадимся, продолжим работать», — сказала она в комментарии изданию «Медуза», признанному ранее «иностранным агентом». На вопрос о том, будет ли телеканал обжаловать статус «иноагента», Синдеева ответила: «Думаю, что обязательно».

Как отмечает телеканал, председатель комиссии Госдумы по расследованию «иностранного вмешательства» в дела России Василий Пискарев заявил, что в комиссию поступали материалы на «Дождь» «от различных организаций и граждан». По его словам, думская комиссия месяц назад рассмотрела и отправила в органы обращения одной из российских НКО, после чего «Дождь» признали «иноагентом».

Тем временем редакция основанного год назад издания «Важные истории» отметила, что в списке «иноагентов» «столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично». Команда издания призвала поддержать «Важные истории» пожертвованиями и подписаться на соцсети издания.

В настоящий момент в списке СМИ-«иноагентов» 43 строки. Это не только СМИ, но и отдельные журналисты. Расследовательское издание «Проект» было признано в России нежелательной организацией. В августе Роскомнадзор заблокировал три проекта, связанные с Михаилом Ходорковским: «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиту Открытки».

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