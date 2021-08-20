Год со дня отравления Навального: как это было и почему в Кремле не слышат призывы к его освобождению

Ровно год назад, 20 августа 2020 г., была совершена попытка отравления Алексея Навального. В интервью RFI врач Алексея Навального Анастасия Васильева вспоминает о событиях августа 2020 г., когда она впервые услышала слово «новичок» от руководства омской больницы. А о том, что стоит за отказом Кремля услышать западные призывы к освобождению Навального, размышляет политолог Дмитрий Орешкин.

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На совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Ангела Меркель назвала «неприемлемым» дальнейшее содержание Алексея Навального в тюрьме на основе приговора, который ЕСПЧ квалифицировал как «несоразмерный». Ее визит и переговоры с президентом Путиным состоялись 20 августа, спустя год после отравления лидера российской оппозиции.

В день годовщины отравления Алексея Навального Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению российского политика. Санкции предусматривают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну. Призыв об освобождении Навального был высказан президентом Эмманюэлем Макроном 19 августа в его телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Освободить Навального из тюрьмы призвала на совместной пресс-конференции с Путиным и Ангела Меркель.

Отравление Навального: что произошло год назад

Первой о случившемся рано утром 20 августа 2020 года сообщила в своем твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Киря Ярмыш: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу».

Уже сегодня можно сказать, что жизнь Алексея Навального удалось спасти, благодаря решению пилотов об экстренной посадке самолета в Омске и действиям врачей бригады скорой помощи, которые отвезли Навального в отделение токсикологии.

«Поскольку его привезли в отделение токсикологии, понятно было, что это какое-то отравление, — рассказала RFI врач Анастасия Васильева, наблюдавшая за состоянием здоровья Алексея Навального три года, предшествовавшие отравлению. — Я — офтальмолог, и, когда я спросила: „Какова реакция зрачка?“ — мне было сказано, что „реакция зрачка живая“. У человека в коме реакции зрачка в принципе быть не может. Это просто очевидно. Поэтому врач омской больницы стал врать что, мол, печёночка у него большая, намекая на алкогольную интоксикацию. Уже было понятно, что омские врачи пытаются скрыть основные причины случившегося. Я прекрасно знаю, что Алексей не злоупотребляет алкоголем».

Врач Анастасия Васильева и брат Алексея Навального Олег в Омске 21 августа 2020 г. © AP Photo/Evgeniy Sofiychuk

Кандидат медицинских наук Анастасия Васильева прилетела в Омск вместе с Юлией Навальной.

«Сначала у Юли потребовали свидетельство о браке, а у меня диплом врача. Поскольку мы вылетали в срочном порядке, то, естественно, ничего с собой не взяли. Атмосфера была просто чудовищная. На врачебные консилиумы пускали только Юлю. Но поскольку она не медик, то не могла передать какие-то правильные медицинские названия. А когда в коридоре ко мне и к Олегу Навальному подошел один из трех московских докторов, которых прислали туда, и стал с нами беседовать я его спросила о симптомах. Как только он мне сказал, что есть судороги, есть гиперсаливация и гипергидроз, зрачки широкие, стало понятно, что это отравление фосфорорганическими веществами. Я тут же спросила: „А вы мерили ему уровень холинэстеразы в крови?“ Тут он задумался. Потом, когда мы пошли к заместителю главного врача, и я при нем спросила: „Не думаете, что это отравление фосфорорганическими веществами? Посмотрите, симптомы налицо!“ Он мне прямо говорит: „Вы что думаете это „Новичок“?“. Об этом тогда еще не было ничего известно. Я говорю: „А почему бы и нет, у него все симптомы как по учебнику — рвота, судороги…“ У него, скорее всего, был миоз, но мы об этом не знаем, потому что нам об этом ничего не говорят. Миоз — это узкий зрачок, который является симптомом отравления фосфорорганическими веществами».

Председатель профсоюза альянс врачей Анастасия Васильева вспоминает, что год назад в Омске и она, и близкие Алексея Навального столкнулись с нежеланием руководства больницы скорой помощи № 1 установить истинную причину отравления российского оппозиционера.

«Клинические синдромы складываются из симптомов. Чтобы установить какой-то диагноз или даже проводить диагностику, то есть выбрать несколько направлений, в которых мы начинаем думать, сначала нужно установить симптомы. Нам отказывались давать какие-то сведения, предоставлять документы. Мы, коллеги, должны советоваться, помогать друг другу. Тем более, что у меня могли быть какие-то полезные сведения, поскольку я больше знаю о здоровье Алексея, у меня есть какие-то данные его анамнеза, которые могли бы быть полезными для коллег, которые его лечили в Омске. Это была какая-то стена! Когда я спрашивала, мне отвечали: Мы не можем вам дать данные. Вы никто! Можем только жене».

«О некоторых моментах общество не знает, но если вы почитаете мой пост, который я написала год назад в Фейсбуке, вы поймете, что они скрывали… Я врач. И как только я сложу один плюс один, я сразу же получу два», — говорит Васильева.

«Берлинский пациент»

Накануне годовщины отравления Алексея Навального и последнего, в качестве федерального канцлера, визита в Москву Ангелы Меркель МИД России опубликовал сообщение, в котором говорится о «бездоказательных обвинениях» в адрес России и российских спецслужб. В сообщении говорится о «подвергшихся публичным нападкам врачах омской больницы», «спасших жизнь Навального». Но о причинах, из-за которых жизнь Алексея Навального оказалась под угрозой не говорится ничего.

«С точки зрения технологий, это называется — создание переговорной позиции», — объяснил в интервью RFI появление документа политолог Дмитрий Орешкин:

«МИД намеренно публично демонстрирует жесткость позиции по Навальному: не мы его отравили, а отравили его где-то в странных каких-то обстоятельствах, а мы, наоборот, его спасли. Понятно, что ни на Меркель, ни на кого из европейских партнеров никакого воздействия это не окажет. В некотором смысле это может оказать воздействие на сторонников Путина, которые верят тому, что говорит Лавров. Но таких людей становится все меньше, хотя спектр сохраняется, они из последних сил держатся за эту концепцию, потому что иначе их картинка мира сыплется. Для Меркель это всего лишь такой неприятный симптом перед поездкой. Во-первых, если бы не было интереса у Путина говорить с Меркель, то, наверное, не было бы и этого визита. Значит, у них есть какие-то темы для обсуждения. Просто заранее МИД выстраивает какую-то совершенно удивительную конструкцию, чтобы заранее дать понять бесперспективность обсуждения темы Навального. „Вот такая вот у нас позиция, мы на ней стоим и не сойдем, а вы докажите“. Ситуация знакомая. Меркель ей не удивляется, но она ведь едет, говорить, не только про Навального, ее волнуют другие вещи. Например „Северный поток — 2“. У них есть в этом смысле с Путиным общие интересы: Германия не хочет слишком сильно зависеть от поставщиков сжиженного газа из Америки и это понятно. А у Путина есть интерес торговать газом по хорошей цене. Так что, эта тема наверняка будет каким-то образом обсуждаться и, возможно, в Кремле считают, что имя Навального или его дело может выглядеть, как некоторая переговорная позиция. Можно немножко уступить и выдать это за смягчение позиции, а в обмен потребовать какие-то другие преференции по сопутствующим вопросам».

Алексей Навальный уже 213 дней находится за решеткой. Его соратники выдавлены из страны, а организации, связанные с именем российского оппозиционера, закрыты.

Этим сообщением для СМИ Кремль, который обычно фамилию Навального произносить всячески избегает, усилиями российского МИДа фактически возвращает лидера российской оппозиции в информационную повестку. «Мне кажется, в Кремле понимают, что, так или иначе, повестка эта всплывет, — говорит Дмитрий Орешкин. — Этот процесс притормозить нельзя, надо его возглавить. Значит, заранее заявляем супержесткую позицию — „мы здесь ни при чем, вы сами разбирайтесь“, а потом, „если мы захотим, мы смягчим, уступим в обмен на что-то приятное для нас“».

Политолог Дмитрий Орешкин обращает внимание, что нынешние российские руководители очень напоминают своих советских предшественников.

«Навального, так или иначе, придется обсуждать, но только обсуждать, имея за спиной такие вот абсолютно бессмысленные, но зато жесткие заявления, что как будто мы Громыко не помним, который делал такие же заявления о гонке вооружений и обвинял Запад в нагнетании или эскалации, размещая при этом наши ракеты средней дальности на территории советского блока. А осуждали при этом, естественно, Запад. Все понимали, что это блеф, ну, за исключением советских людей, конечно, но он же как-то работал, потому что потом вынуждены были договариваться, искать какие-то выходы, Хельсинкские соглашения заключать и так далее».

В начале февраля 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ России возбудить дело о его отравлении. России предложено ответить на уточняющие вопросы: не было ли нарушено право на жизнь и проводилось ли расследование отравления.

На совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель Владимир Путин сказал, что Навальный осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Имеется в виду французская косметическая компания «Ив Роше». Во Франции продолжается рассмотрение иска братьев Навальных к «Ив Роше». Именно по делу «Ив Роше» Алексей Навальный сейчас находится в заключении, его брат Олег Навальный в июне 2018 года вышел на свободу, отбыв в колонии 3,5 года.

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