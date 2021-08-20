Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать приложение «Навальный»

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из сервисов App Store и Google Play. Об этом ведомство сообщило агентству «Интерфакс» в пятницу, 20 августа.

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Накануне в телеграм-канале «Команда Навального» появилось сообщение о том, что РКН направил письмо в Apple, где требует удалить из App Store приложение «Навальный». Сторонники оппозиционера связали это с предстоящими выборами в Госдуму и выразили надежду, что американская компания не пойдет на поводу у российских властей.

Ведомство подтвердило, что обратилось с требованием удалить приложение «Навальный», и не только из App Store, но и из Google Play. РКН ссылается на требование Генпрокуратуры РФ о запрете ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией, который российский суд причислил к экстремистским организациям. Как заявили в Роскомнадзоре это приложение используется для «продолжения» «экстремистской» деятельности.

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с оппозиционером. В реестр запрещенных сайтов попал в том числе сайт Навального Navalny.com, сайты вынужденно покинувших Россию политиков Любови Соболь, Леонида Волкова, а также сайты штабов Навального.

Тем временем российская полиция с 17 августа начала обходить жителей Москвы, чьи личные данные оказались в слитых базах «Умного голосования», «Свободу Навальному», а также к тем, кто отправлял пожертвования ФБК. По последним данным ОВД-Инфо, московская полиция обошла уже 540 человек.

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