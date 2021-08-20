Чеченец, подравшийся с ОМОНом на митинге за Навального, приговорен к пяти годам колонии

Студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев получил пять лет лишения свободы по приговору Тверского районного суда Москвы, сообщает ОВД-Инфо. В ходе процесса обвинение просило суд признать Джумаева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначить ему в качестве наказания шесть лет лишения свободы.

Реклама Читать далее

Сам Джумаев изначально признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Согласно российскому законодательству, в случае признания подсудимым вины процесс может пройти без исследования доказательств и допроса свидетелей, то есть суд фактически сразу выносит приговор. При этом максимальное наказание, которое может назначить суд при рассмотрении в особом порядке ограничено двумя третями максимального срока/штрафа, предусмотренного соответствующей статьей УК.

Тем не менее, в день, когда должно было состояться оглашение приговора, суд внезапно постановил возобновить следствие и рассмотреть дело в общем порядке.

История Джумаева получила широкий общественный резонанс после того как депутат Госдумы Адам Делимханов предложил молодому человеку помощь в урегулировании проблем с правоохранительными органами в обмен на публичное отречение от «шайтанов», которые «делают митинги».

Сайд-Мухаммад Джумаев является предположительным героем широко растиражированного в соцсетях видео, на котором молодой человек бросается в драку с атакующим демонстрантов ОМОНом. В видеоролике юноша с голыми руками вполне успешно противостоит целой группе полицейских, облаченных в «доспехи» и вооруженных дубинками, и даже в какой-то момент заставляет их отступить.

Этот эпизод стал одним из многих во время январских протестов в защиту оппозиционного политика Алексея Навального, который незадолго до этого вернулся в Москву из Германии, где лечился от последствий отравления «Новичком», и был задержан прямо в аэропорту сразу после посадки.

По итогам этой и еще нескольких протестных акций в поддержку Навального правоохранителями было возбуждено более сотни уголовных дел в отношении демонстрантов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться